Google Meet down, perchè non funziona?/ Caos scuola: problemi per videolezioni

Google Meet down, numerose segnalazioni di malfunzionamento dell’applicazione di teleconferenza sviluppata da Google. Come reso noto da Down Detector, non si tratta di un down simile a quello registrato lo scorso 14 dicembre 2020, quando tutto il mondo Google fece i conti con disservizi ingenti, ma si stanno moltiplicando velocemente le comunicazioni da parte degli utenti.

Un problema degno di nota, considerando che Google Meet è tra le applicazioni più utilizzate per la didattica a distanza: con questo down molti studenti non hanno la possibilità di partecipare alle video lezioni. Senza dimenticare i lavoratori che utilizzano il servizio di Mountain View per video call di gruppo.

GOOGLE MEET DOWN, PERCHÉ NON FUNZIONA?

Per il momento non si hanno notizie sulla natura dei problemi che hanno causato il Google Meet down, ma sono attese novità a stretto giro di posta. In attesa di feedback ufficiali da parte di Google, Down Detector ci fa sapere che i disservizi al momento sono contenuti e non diffusi. Chi sta facendo i conti con malfunzionamenti, segnala problematiche ad entrare nell’applicazione ed a prendere parte a videolezioni o sessioni di lavoro specifiche. E l’applicazione al momento non registra particolari messaggi per questo disservizio. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, ecco una serie di messaggi sul web a proposito di questo down: «Io non riesco ad accedere a Google Meet», «Sono l’unico al quale non funziona Google Meet?», «Proprio oggi doveva non funzionare l’applicazione?».

