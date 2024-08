Google vuole cercare di aiutare le famiglie mettendo a disposizione delle stesse degli strumenti per meglio controllare la tecnologia utilizzata dai loro figli. Del resto le generazioni attuali sono native digitali, sono nate con il tablet, lo smartwatch e lo smartphone, ma è necessario saper fare un buon uso degli stessi dispositivi senza abusarne. E’ fondamentale quindi stabilire dei tempi di utilizzo, soprattutto quando i ragazzi devono fare i compiti e devono studiare, e in soccorso delle famiglie c’è School Time, il cui utilizzo è stato esteso da Big G anche agli smartwatch Fitbit Ace LTE.

Tramite Family Link di Google i genitori potranno avere a disposizione un’applicazione che permette ai dispositivi dei propri figli, che siano smartphone o tablet o i sopracitati orologi intelligenti, di limitare le funzionalità di determinate app durante una determinata fascia oraria. Obiettivo, ridurre al minimo le distrazioni durante lo studio: se il ragazzo sa che non può utilizzare quell’app sarà sicuramente meno tentata dall’utilizzarla.

GOOGLE, STRUMENTI PER LE FAMIGLIE: LE NOVITA’ DI FAMILY LINK

Family Link, uno degli strumenti messi a disposizione da Google per le famiglie, si può applicare in particolare sulle app dei social, a cominciare da TikTok e Instagram, i preferiti da giovani e giovanissimi, ma anche applicazioni di videogiochi, come ad esempio Fortnite. Per gli adolescenti, invece, c’è la funzione Focus, utilizzabile solo con i dispositivi Android, che blocca le notifiche e limita quindi le distrazioni.

Tale funzione deve essere ovviamente attivata volontariamente dal possessore dello smartphone/tablet. Google ha pensato anche a degli strumenti per le famiglie che riguardano Youtube, fra i siti più visitati in assoluto, anche dai più giovani. Nel corso di questa estate è previsto un aggiornamento che consentirà a mamma e papà di visionare l’elenco dei video visti dai propri figli sul “tubo”, permettendo quindi di capire subito quali siano i filmati “sospetti” che sono stati visionati.

GOOGLE, STRUMENTI PER LE FAMIGLIE: LE NOVITÀ PER SCHOOL TIME

Anche School Time verrà implementato, introdotto anche su tablet e Samsung Galaxy Watch, mentre per quanto riguarda tutti gli utenti di età inferiore ai 18 anni, Google applica delle impostazioni di sicurezza predefinite, come ad esempio SafeSearch, che consente di bloccare contenuti o disattivare la riproduzione automatica su Youtube di determinati video che non vengono ritenuti adatti appunto ai minorenni.

Inoltre, fra gli strumenti di Google pensati per le famiglie, con l’obiettivo sempre di limitare la visione di determinati filmati, è stata introdotta una nuova misura che limita le raccomandazioni di alcuni video, in particolare quelli che vengono ritenuti problematici per l’aspetto fisico di un giovane, soprattutto se visionati spesso e volentieri. Google ha concluso l’elenco degli strumenti per le famiglie sottolineando come l’obiettivo di Big G sia quello di migliorare continuamente la tutela dei più giovani e nel contempo di aiutare le famiglie a gestirli dal punto di vista tecnologico.