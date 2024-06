GUERRA NATO-RUSSIA/ Sapelli: ecco le garanzie da dare a Mosca per convincerla a trattare

Putin continua a dirigere le operazioni militari dirette ad annichilire la resistenza ucraina nei confronti delle continue ondate di truppe e di bombe russe contro gli obiettivi – civili prima che militari – e dirette a sfiancare lo Stato ucraino così com’è ridotto da mesi e mesi di guerra.

La sorte di questa “guerra tra le nazioni” da manuale aroniano (ossia di Raymond Aron) continua con esiti che pare si avviino a conclusione, anche se tutto è legato al filo fragile e incerto del ruolo che in questa partita giocano le elezioni Usa. È una sciocchezza pensare che tra Biden e Trump potrebbe esserci una differenza nel gioco di potenza tra Russia, Usa e Nato. Non a caso chi dichiarò la morte celebrale della Nato non fu né Trump, né Biden, ma l’incredibile Macron, spenzolante sul trapezio sgangherato delle prossime elezioni presidenziali.

ELEZIONI EUROPEE 2024/ "C'è una Commissione che spaventa von der Leyen, si rischia un altro ’99"

Il problema non risiede nelle incertezze elettorali americane, quanto piuttosto nelle divisioni strutturali nell’Ue che non a caso Putin si adopera a evidenziare lisciando il pelo del gatto italico con dichiarazioni concilianti che ci ricordano i fasti andreottiani e berlusconiani, mentre Orbán si tiene strette le rivendicazioni post Trianon per lavorare con i serbi a una situazione balcanica post-bellica che consente pur sempre alla Russia di non scatenare la guerra atomica perché amplia il suo perimetro di sicurezza rispetto all’Ue e alla Nato. Perché è questa l’angosciosa certezza russa: che si voglia terminare l’opera iniziata al tempo del prezzolato Eltsin. Solo se si convinceranno i russi che quel tempo è finito si potrà sconfiggerli e trattare.

Putin: "In Italia pochi russofobi cavernicoli"/ "Sarà più facile ricostruire i rapporti dopo la guerra"

Sì, il pericolo di guerra atomica a bassa intensità è reale! E non si tratta di propaganda. In diverse occasioni su questo spazio di libertà giornalistica ho ricordato i fondamenti della dottrina diplomatico-militare russa di origine ottocentesca, zarista e continuamente rinnovata dai grandi intellettuali russi. Nazionalisti certamente, e che i democratici debbono combattere con la deterrenza e la ragione diplomatica, ma non con le isterie anti-russe a cui assistiamo ogni giorno e che rispecchiano i servilismi pro putiniani imbelli.

Il vero pericolo oggi, inoltre, è l’antisemitismo genocidiario di Hamas che infiamma le piazze occidentali in uno stolido pacifismo ottuso e che disconosce che invece il vero pericolo risiede nella lotta di potenza nel Grande Medio Oriente, dove le monarchie del Golfo lavorano bellicamente a tutto campo per indebolire, con gli Usa, lo Stato democratico di Israele nonostante Patti di Abramo e legami stragisti innescati durante la guerra siriana (anche con Putin e non solo con Erdogan, naturalmente).

Vladimir Putin: "Nucleare pronto a rispondere alle armi Nato"/ "La condanna a Trump è strumentale"

Per questo continuare a negoziare per far terminare le operazioni belliche sul confine russo-ucraino è indispensabile se non si vuole veder precipitare la contesa. La pace come conseguenza di una nuova situazione coreana è l’unica possibile. Senza vincitori, né vinti. Vince la pace.

