HEATHER PARISI SHOCK: “ANNI DI VIOLENZA FISICA E PSICOLOGICA”

Heather Parisi, le violenze domestiche subite e il rapporto con le sue figlie: una vicenda che negli ultimi anni ha fatto molto discutere provocando anche una sorta di botta e risposta tra la showgirl e ballerina statunitense e le sue Jacqueline e Rebecca. Questo pomeriggio la 64enne di origini americane ma oramai naturalizzata italiana sarà ancora una volta ospite degli studi di “Verissimo” per raccontarsi in esclusiva e parlare con Silvia Toffanin dei suoi prossimi progetti professionali, magari aprendo pure una finestra sul proprio privato. E se in un altro articolo accenniamo alla rivalità tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini, qui diamo conto delle violenze sessuali e psicologiche raccontate dalla donna.

Giorgio Manenti, chi è l'ex marito di Heather Parisi/ Il divorzio dopo i guai giudiziari dell'imprenditore

Per scoprire qualcosa di più su Heather Parisi, le violenze domestiche di cui aveva parlato e anche di chi sono i suoi figli dobbiamo fare un breve excursus sulla vita sentimentale della poliedrica showgirl e conduttrice televisiva che dalla fine degli Anni Settanta ha cominciato a fare capolino in Italia sul piccolo schermo: dal suo primo matrimonio con Giorgio Manenti, era nata nel 1994 la figlia Rebecca Jewel mentre, dopo il divorzio, dalla love story con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo aveva dato alla luce nel 2000 la secondogenita Jacqueline Luna; infine dalla storia con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin (di cui diciamo in un pezzo a parte) sono arrivati i due piccoli di casa Parisi, i gemelli Dylan Maria ed Elizabeth Jaden (2010). Tuttavia, anche se l’identità dell’uomo e presunto aggressore non è mai stata rivelata, Heather Parisi aveva shockato tutti parlando delle violenze domestiche subite per sette anni da uno dei suoi ex.

Rebecca Jewel Manenti, chi è la figlia di Heather Parisi/ Rapporto teso con la madre

PARISI, LA REPLICA DELLA FIGLIA JACQUELINE: “NON VEDO MAMMA DA 10 ANNI”

La prima volta in cui si è appreso della vicenda di Heather Parisi, le violenze domestiche e la mancata denuncia dell’uomo che l’avrebbe maltrattata è stato durante una puntata del marzo 2023 di “Belve”, il programma condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani: successivamente aveva ribadito il suo racconto a “Live – Non è la D’Urso” parlando di “sette lunghi anni, picchiata con calci, pugni e sberle. Mi minacciava, mi chiamava ‘gallina americana’ (…) Da un giorno all’altro ho preso la borsa e sono andata via da casa per non tornare più. E come ho fatto io dovete fare voi: dovete essere forti, non dovete arrendervi, dovete uscire”. E alla domanda della Fagnani sul perché non abbia mai denunciato, attirandosi le prevedibili critiche del web, la Parisi aveva così risposto: “Non cerco la vendetta. E non ho protetto lui, ho protetto me” aveva aggiunto, precisando che ci sarebbero “là fuori altre persone che sono state sue vittime, ma tutti tacciono”.

Giovanni Di Giacomo, ex fidanzato Heather Parisi/ Dal loro amore è nata la figlia Jacqueline Luna

Pur avendo spiegato che la persona in questione non era stato uno dei suoi compagni, e quindi il padre di una delle sue due figlie più grandi, l’intervista che accendeva i riflettori su Heather Parisi, le violenze domestiche e il misterioso uomo dei maltrattamenti aveva sollevato un polverone, anche perché la showgirl aveva pure parlato dei rapporti all’interno della sua famiglia allargata, parlandone in toni idilliaci. Tuttavia quelle parole non erano andate giù a Jacqueline Luna Di Giacomo che si era così sfogata sui social: “Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, aggiungendo poi che, nonostante la rispetti sempre, “mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che avrei preferito non condividere: non vedo mia madre da 10 anni”. E poi, a quattro mani con la sorellastra Rebecca Manenti, aveva scritto una lettera a Barbara D’Urso in cui metteva i puntini sulle ‘i’, difendendo i loro padri: “Ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci che i nostri papà, Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita”.