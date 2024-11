Helena Prestes “incastra” Lorenzo Spolverato? Spunta l’ombra di un telefono

Al Grande Fratello 2024, dopo le vicissitudini degli ultimi giorni e l’ormai decollata storia d’amore con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha avuto un confronto con Helena Prestes. I due coinquilini hanno cercato di superare il clima teso dell’ultimo periodo per una riappacificazione ma, proprio durante una chiacchierata, la modella ha spiazzato il suo compagno di viaggio con un’illazione piuttosto importante. Secondo lei, infatti, Lorenzo avrebbe utilizzato il telefono mentre si trovava in aeroporto, nel corso del viaggio a Madrid con Shaila per partecipare per qualche giorno al Gran Hermano.

“Hai preso il telefono?“, gli chiede senza mezzi termini durante il confronto. Lorenzo però assicura di no, facendo leva anche sul regolamento del reality che impone ai concorrenti di non utilizzare il cellulare in nessuna occasione: “Non ho toccato niente, te lo giuro, non si può. Non l’ho mai visto il mio telefono“. Lei reagisce sorridendo alla sua risposta, per poi chiedergli: “Sei andato in bagno in aeroporto?“. Lui risponde positivamente, per poi ribadire: “Certo. Ma ti giuro, il mio telefono non l’ho neanche visto. Ma cosa avrei dovuto fare con il telefono?“.

Lorenzo Spolverato spiazzato da Helena Prestes, la reazione del web

Helena Prestes nutre indubbiamente dei sospetti su Lorenzo Spolverato e reagisce ridendo alla risposta del ragazzo, per poi spiegargli: “Mi hai sempre detto che questo è un gioco per te, che questo è il tuo sogno. Figurati se non giochi“. Lui conferma, ma le domanda: “Ma cosa c’entra il telefono?“. Lei a quel punto replica: “Non lo so, magari per vedere un po’ di notizie e un po’ di cose di fuori“. La modella ritiene infatti che Lorenzo possa aver usato il cellulare per controllare le notizie dall’Italia e magari quello che il pubblico pensa di lui e del suo percorso al Grande Fratello 2024, ma il ragazzo nega fermamente: “No, non mi interessa, l’Italia sa. Lollo è per pochi“.

Il video del confronto tra Helena e Lorenzo ha fatto ovviamente il giro del web ed è esploso un vero e proprio caso sul presunto cellulare utilizzato dal ragazzo. In molti su X credono infatti ai sospetti della modella, come si legge in un commento ironico di un utente: “Si Lollo ti stiamo credendo tutti“. E ancora: “HELENA CHE GIÀ SA TUTTO“.