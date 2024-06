Il paradiso delle signore: ascolti in calo senza Alessandro Tersigni?/ I precedenti svelano la verità

Il paradiso delle signore: nuova trama senza Alessandro Tersigni

Nata come fiction, Il paradiso delle signore si è trasformato in una soap opera che, anno dopo anno, appassiona sempre di più i telespettatori di Raiuno che attendono con tanta curiosità l’inizio della nuova stagione che andrà in onda, sempre su Raiuno, a partire da settembre. Le riprese delle nuove puntate sono già cominciate come ha annunciato lo stesso Roberto Farnesi che tornerà ad indossare i panni di Umberto Guarnieri. Chi, invece, non ci sarà nella nuova stagione è Alessandro Tersigni che, dopo aver interpretato per anni il personaggio di Vittorio Conti facendo sognare il pubblico con i suoi problemi sentimentali, ha deciso di lasciare la soap volendo cimentarsi in altre avventure.

“È stato un bel viaggio, otto stagioni, è stato un sogno a occhi aperti. È stata un’esperienza fantastica, un viaggio lunghissimo accompagnato da tante persone bellissime che mi hanno portato a essere amato dal grande pubblico italiano. Abbiamo fatto tante cose insieme a Vittorio. Abbiamo raccontato tanto e credo che sia arrivato il momento per Vittorio di prendersi una pausa. Ho preso la decisione di allontanarmi almeno per una stagione, che è la prossima”, ha detto ai microfoni de La volta buona. Nonostante l’addio di Tersigni, personaggio portante della soap, tuttavia, in casa Rai non si teme il calo degli ascolti perchè già in passato la soap a dovuto rinunciare ai personaggi principali.

Il paradiso delle signore: gli addii prima di Alessandro Tersigni

Prima di Alessandro Tersigni, sono stati diversi gli attori che hanno lasciato Il paradiso delle signore che è sempre riuscito a rinnovarsi dando vita e nuove trame che hanno puntualmente appassionato i telespettatori di Raiuno come Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi che hanno interpretato Pietro e Teresa e che, ad un certo punto, come ricorda il settimanale Oggi, hanno deciso di lasciare la soap dedicandosi ad altri progetti.

Chiara Russo, dopo aver interpretato la stilista Maria Puglisi nell’ultima stagione, vola a Parigi per entrare poi nel cast di Mina Settembre 3. Altro addio illustre è stato quello di Giorgio Lupano che interpretava il ragionier Cattaneo e che è fuggito con la sua Clelia interpretata da Enrica Pintore che ha lavorato in Makari.

