Promuovere gli incentivi famiglie 2025 rientrava tra le priorità del Governo. Infatti in Manovra, grazie agli interventi in merito ai bonus e agli aiuti per contribuire ad aumentare il potere d’acquisto dei nuclei familiari, è possibile ricevere aiuti fino a 4.600€. Il contributo di 4.600 euro fa riferimento alla cumulabilità totale degli aiuti previsti nella Manovra 2025. Dalla nuova Carta per i nuovi nati all’assegno unico universale destinato ai genitori che hanno dei figli a carico (o per i prossimi genitori a partire dal prossimo anno).

Incentivi famiglie 2025: tutti i bonus previsti

Tra gli incentivi famiglie 2025 sono previste due misure importanti, il bonus bebè e l’assegno unico universale. Entrambi gli aiuti possono essere cumulati tra loro a patto di rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Come per qualunque altro contributo economico è indispensabile aggiornare la DSU così da riportare le informazioni corrette e inerenti alla natura reddituale, anagrafica e patrimoniale. Per compilarla e consegnarla non esistono limiti temporali (è effettuabile in qualsiasi periodo dell’anno).

Bonus bebè

Per il bonus bebè la manovra ha stanziato 330 milioni di euro previsti per l’anno 2025 e altri 360 milioni di euro per l’anno 2026. L’obiettivo è quello di elargire degli aiuti mirati a coprire le spese iniziali e necessarie a fronte della nascita di un bambino.

L’indennità dovrebbe variare in base all’ISEE dichiarato, per una cifra che varia tra i 3.000€ e i 1.500€ annui. Le modalità e gli importi specifici devono essere confermati e ufficializzati. Al fine di evitare eventuali infrazioni dall’Unione Europea, il bonus bebè sarà erogato anche ai cittadini extra UE che risiedono in Italia (purché aventi un permesso di lavoro o soggiorno superiore a sei mesi).

Assegno unico universale

L’assegno unico universale viene confermato anche nel 2025. Allo stesso modo di quando è stato introdotto (nel 2022) l’importo dipende dall’ISEE (o nel caso di omissione di quest’ultimo viene garantito il contributo minimo pari a 57€.

Per l’anno nuovo è prevista una maggiorazione per i nuovi nati e fino al compimento del primo anno d’età. L’incremento è del 50% rispetto alla cifra originaria destinata ai nuclei familiari. Mediamente su un ISEE basso (entro i 17.000€) l’aiuto mensile sarà di 300 euro.

Sommando i due incentivi per le famiglie nel 2025 (bonus bebè e assegno unico universale) si arriverà ad ottenere un aiuto di circa 4.600 euro annui.