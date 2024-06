Jacopo Fo: “Papà Dario, ateo solo di facciata”/ “Mamma si arrabbiava per i tradimenti, voleva divorziare”

Jacopo Fo, figlio di Dario Fo e Franca Rame, ha raccontato i genitori in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha ricordato alcuni tra i più importanti momenti dell’infanzia vissuti in casa ed in famiglia con due artisti di quel calibro. Tuttavia non li definisce “Impegnativi”, ma anzi, persone molto libere che lo hanno sempre lasciato scegliere per il meglio e soprattutto che gli hanno trasmesso valori importanti, come la passione ed il senso del dovere sul lavoro. A partire dalla quotidianità della quale ricorda: “Non ho mai subito punizioni, volevano trasmettermi solo la passione. Mi ripetevano: fai quel che vuoi e campi di più, che non significa restare sdraiati sul divano a guardare il soffitto“.

Giulia Tramontano, Impagnatiello: "Non penso di essere pazzo"/ Psichiatra: "Mirava a sopprimere feto"

Dei momenti di svago e gioco, con entrambi i genitori, Jacopo Fo racconta: “Mamma mi raccontava sempre storie bellissime“, “Mi nascondevo sotto la scrivania di papà mentre lavorava e spesso lui si metteva a disegnare insieme a me“. Ma il tempo libero trascorso insieme in famiglia non era molto, perchè : “Loro erano due girovaghi, in tournée buona parte dell’anno, li seguivo spesso nei vari teatri, dove assistevo alle prove dietro le quinte. Altrimenti restavo a casa con le due nonne a turno“. Ed oltre al lavoro, Dario e Franca erano impegnati anche con gli amici, le frequentazioni e le partite a carte: “Si vedevano di frequente con Jannacci, Cochi e Renato… gente del loro mondo, con cui qualche volta, la sera dopo cena, giocavano a carte: mamma era bravissima a poker“.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: europee, bene Fdi e Pd. A Monza uomo accoltella moglie e figlio

Jacopo Fo racconta i genitori Dario Fo e Franca Rame: “Mamma dichiarò in tv che voleva divorziare a causa dei tradimenti”

Jacopo Fo, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera, anche alcuni particolari abbastanza intimi del rapporto sentimentale che c’era tra i suoi genitori Dario Fo e Franca Rame. La madre infatti era una donna molto attraente e, anche se non lo dimostrava apertamente, suo padre ne era geloso. I problemi però arrivarono a causa dei tradimenti di lui, per i quali Franca si arrabbiava, a tal punto che una volta dichiarò in Tv a Domenica In, ospite da Raffaella Carrà, che aveva intenzione di divorziare. Poi però, l’infedeltà fu perdonata, grazie ad un lunghissimo fax di scuse che Dario Fo inviò alla moglie, che fu poi anche oggetto di barzellette. Una famiglia di artisti, ma anche di personaggi impegnati politicamente.

Terremoto oggi Norcia ML 1.9/ Ingv ultime notizie: scosse anche in provincia di Ancona

Come ricorda Jacopo Fo: “Mio nonno paterno è stato un militante del partito socialista, mia nonna invece era una contadina” e aggiunge: “A 17 anni svenne mentre raccoglieva l’insalata, vide una forte luce e si sentì toccata da Dio, poi un mago le predisse che avrebbe avuto un figlio che poi sarebbe diventato famoso in tutto il mondo“. E del rapporto tra Dario Fo e la religione rivela: “Papà era ateo, ma solo di facciata, dopo la morte di mia madre, ha sofferto molto e ha continuato a parlare con lei“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA