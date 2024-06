Jenny e Tony, squalificati a Temptation Island 2024 e si lasciano?/ “Gelosa di una tentatrice”: l’ha tradita?

Jenny Guardiano e Tony Renda si lasciano a Temptation Island 2024? Le segnalazioni parlano chiaro

Come si concluderà il percorso di Jenny Guardiano e Tony Renda: i due si lasciano a Temptation Island 2024 o la loro storia avrà una seconda chance? A poche ore dalla partenza della nuova edizione del reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, ci è possibile fare un pronostico attraverso una segnalazione spuntata proprio poco dopo la pubblicazione del loro video di presentazione.

È stata Deianira Marzano a pubblicare, attraverso il suo profilo Instagram, un’indiscrezione che annuncerebbe la squalifica della coppia di Jenny e Tony: “Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti. Lei è una lashmaker, ovvero una stylist del settore beauty specializzata nella cura delle ciglia.” La ragazza, insomma, avrebbe abbandonato Temptation prima della fine delle riprese e, a quanto pare, da sola. Il motivo? Tony si sarebbe avvicinato troppo ad una tentatrice, scatenando la sua gelosia.

Jenny e Tony sarebbero stati squalificati a Temptation Island 2024: lei furiosa per un tradimento?

Secondo l’indiscrezione, Jenny avrebbe chiesto un falò di confronto immediato a Tony dopo pochi giorni di permanenza nel villaggio di Temptation Island. Il tutto dopo aver visto dei filmati in cui il fidanzato è fin troppo vicino ad una tentatrice di cui, al momento, non conosciamo l’identità. Quando però Tony ha rifiutato di presenziare al falò di confronto, Jenny, furiosa, avrebbe eluso autori e produzione, lasciando il villaggio delle fidanzate e correndo, dunque, da Tony. Il che, come è ben noto ai telespettatori storici del programma, è assolutamente vietato. Da questi indizi verrebbe dunque da ipotizzare che Jenny e Tony si lasciano a Temptation Island 2024, tuttavia non sappiamo cosa sia accaduto dopo la loro presunta squalifica dal programma, cosa che scopriremo soltanto nelle prossime settimane.











