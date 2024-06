Pagelle coppie Temptation Island 2024: top e flop a prima vista/ Siria e Alessia rubano la scena, Tony…

Le pagelle di Temptation Island 2024: quali sono le coppie che ci hanno convinto ‘a prima vista’

Non è estate per i telespettatori di Canale 5 senza Temptation Island, che per l’edizione 2024 sembra preannunciare scintille sin dai video di presentazione delle coppie. Quest’anno, infatti, i concorrenti sembrano tutti determinati ad imporsi nel reality delle coppie e, a prima occhiata, pare saranno le donne le vere protagoniste. Ci siamo fatti allora una panoramica delle coppie di Temptation Island 2024 per fare le nostre pagelle introduttive e svelare chi ci ha convinti già e chi no.

Partiamo con le nostre pagelle delle coppie da Siria Pingo e Matteo Vitali, che sono la prima presentata a Temptation Island 2024 e, forse, anche quella che presenta la storia più particolare. I due stanno insieme da 7 anni ma per lui non ci sono problemi di coppia. È Siria a chiamare perché, dopo aver perso 85 chili (ne pesava 130) si sente diversa dentro e fuori ed è determinata a comprendere se Matteo sia disposto ad accettare questa ‘nuova se’. Probabile invece che Siria stia capendo di volere altro nella sua vita e che la sua evoluzione non coincida con la staticità di Matteo? Sta di fatto che questa coppia appare molto interessante e, per ora, ci convince. VOTO 7.

Tony e Jenny la coppia pronta a scoppiare, Martina e Raoul (per ora) senza sorprese

Lui un Casanova, lei bellissima e gelosa: Tony e Jenny sono la seconda coppia di Temptation Island 2024 e il loro assortimento sembra preannunciare risate e scintille. Già prevediamo che sarà proprio lui il primo ad attaccare bottone con le ragazze single, scatenando l’ira funesta della fidanzata. E chissà che non sia proprio lei la prima a chiedere il falò di confronto immediato. A noi la coppia piace: VOTO 7.

Le nostre pagelle ‘a prima vista’ delle coppie di Temptation Island 2024 continuano con Ludovica e Cristian. Lui, tradito due volte da lei, è pronto a riprovarci ma lei non sembra essere così convinta ma, anzi, più predisposta a viversi l’avventura televisiva. Una coppia che non promette grandi colpi di scena e che, anzi, sembra pronta a dirsi addio. VOTO 5,5. La gelosia è alla base della crisi di coppia di Martina e Raoul. È lei ad aver chiamato Temptation Island 2024 perché teme che la convivenza, che lui vorrebbe iniziare con lei, vada male per questo motivo. Al momento nulla di particolarmente originale, dunque, in questa coppia, anche se il reality ci ha insegnato che proprio per le coppie che partono in sordina potrebbero arrivare colpi di scena. Per ora non ci sbilanciamo: VOTO 6.

Pagelle delle coppie di Temptation Island 2024: Lino e Alessia promettono scintille!

Arriviamo alla fine delle prime pagelle delle coppie di Temptation Island 2024 con le ultime tre coppie. Vittoria e Alex, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, sono i due concorrenti più particolari di questa edizione, d’altronde un fidanzato che non invita la fidanzata al proprio compleanno sembra, effettivamente, nascondere qualcosa. Sarà interessante scoprire se le segnalazioni di tradimento, arrivate dopo la pubblicazione del loro video di presentazione, sono reali oppure no. VOTO 6.5.

Gaia è stata tradita tre volte da Luca eppure “l’ho perdonato perché lo amo”. La domanda, però, è: lui ama davvero te? La risposta la avremo nel corso dell’avventura della coppia a Temptation Island ma, per ora, le premesse non sono delle migliori. VOTO 5. Dulcis in fundo, Lino e Alessia sono la verace settima coppia di questa edizione e ci bastano solo le prime dichiarazioni di lei e la faccia perplessa di lui per capire che ne vedremo delle belle. Lei pensa che lui la tradisca fuori, lui nega ma senza neppure tanta convinzione. Già ce lo vediamo scatenarsi con le ragazze single. VOTO 6.5.

