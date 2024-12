Jessica Morlacchi è cugina di Elodie: confessione choc al Grande Fratello 2024

A pochi istanti dalla nuova puntata del Grande Fratello 2024, in onda questa sera come sempre in prima serata su Canale 5, emerge un curioso retroscena legato alla vita e alla famiglia di Jessica Morlacchi. A distanza di ormai più di 3 mesi dall’inizio del programma, infatti, la cantante ha svelato di avere un grado di parentela con una delle cantanti più amate della musica italiana: Elodie. La confessione è arrivata nelle scorse ore e il video ha prontamente fatto il giro del web, diventando virale.

La concorrente si è ritrovata a giocare a carte assieme a Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Pamela Petrarolo in un momento di relax. L’occasione per la confidenza davvero spiazzante è arrivata quando, in sottofondo nella Casa, è passata la canzone Black Nirvana, uno degli ultimi successi della cantante ex allieva di Amici. Canticchiando tutte insieme il brano, Jessica si è rivolta a Stefania Orlando e ha ammesso: “Lo sai che io e Elodie siamo cugine di secondo grado? I nostri nonni erano fratelli“.

La confidenza di Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 ha ovviamente sorpreso Stefania Orlando, così come buona parte dei telespettatori che probabilmente non erano a conoscenza di questo grado di parentela tra la concorrente ed Elodie, una delle rivelazioni pop degli ultimi anni. Magari questa curiosità legata alla famiglia della Morlacchi potrebbe rientrate tra i temi della puntata di questa sera, che potrebbero comunque vedere la gieffina tra le protagoniste.

Negli ultimi giorni, infatti, è andata incontro ad una crisi e ha più volte avanzato l’ipotesi di abbandonare il gioco. “Sto proprio fuori in questo periodo, sono arrivata. Metti i tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa, sono davvero arrivata al limite”, ha confessato Jessica, che questa sera potrebbe dunque prendere un’importante decisione per il suo futuro nel reality. Anche altri due coinquilini, ha svelato Luca Calvani, avrebbero lo stesso pensiero: “Non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei”. Anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono pronti all’addio?

