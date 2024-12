La vita di John McCook, l’attore che presta il volto da quasi 40 anni ad Eric Forrester in Beautiful, è stata segnata dalla malattia del figlio. Jake ha 43 anni ed è affetto da schizofrenia, una terribile malattia di cui ha parlato nel libro “The Cliffs of Schizophrenia: A Mother and Son Perspective” scritto con complicità della mamma Laurette Spang. L’attore, uno dei più longevi nella soap opera americana, è sempre stato molto restio e discreto a parlare della sua vita privata e sentimentale, ma ad un certo punto ha deciso di rompere il silenzio parlando apertamente della malattia del figlio.

“Prima di riuscire a capire di cosa si trattasse ci ho messo del tempo” – ha raccontato l’attore che pur stando vicino al figlio non si era reso conto di cosa stesse passando il figlio. “Un padre a volte non capisce subito come stanno le cose” – ha rivelato l’attore americano in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

John McCook e la malattia dei figlio Jake: “quando l’ho scoperto ho reagito male”

John McCook sulla malattia del figlio Jake ha racconto che quando ha scoperto della malattia del figlio ha reagito in modo inappropriato arrivando perfino ad arrabbiarsi con lui. Per questo motivo l’attore ha sottolineato l’importanza della presenza di gruppi di supporto mirati ad aiutare i genitori a comprendere le patologie dei propri figli e in particolare malattie come la schizofrenia.

La schizofrenia, una psicosi cronica caratterizzata dalla persistenza di sintomi di alterazione delle funzioni cognitive e percettive, del comportamento e dell’affettività le mille difficoltà, ha cambiato la vita del figlio dell’attore che nonostante le mille difficoltà ha trovato la forza di scrivere un libro in cui ha parlato apertamente della sua malattia. “Sono orgoglioso che mio figlio sia riuscito a scrivere questo libro” – ha detto l’attore. Infine proprio parlando del figlio ha precisato – “non è una persona polemica.Sono orgoglioso di come sta cercando di gestire quello che gli è successo”.

