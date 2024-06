“Biden incapace di servire la Nazione: si applichi il 25° emendamento”/ Kamala Harris prenderebbe il posto

I repubblicani alla Camera spingono per l’applicazione per 25esimo emendamento al fine di dichiarare il presidente Joe Biden incapace di servire la Nazione dopo la sua traballante prestazione nel dibattito pubblico contro Donald Trump, consentendo alla vicepresidente Kamala Harris di assumere la presidenza. “Ci sono molte persone che chiedono di invocare il 25esimo emendamento in questo momento” ha dichiarato ai giornalisti il presidente della Camera Mike Johnson, R-La. “Questa è una situazione allarmante” secondo il funzionario della Casa Bianca.

Secondo i repubblicani, Biden non sarebbe mentalmente idoneo a guidare il Paese e dimostrazione ne sarebbe la sua esibizione sul palco del dibattito contro Trump, caratterizzata da ripetuti inciampi e gaffe. Il confronto tra i due candidati alla presidenza Usa ha solamente rafforzato l’idea che milioni di americani hanno già da tempo, sull’incapacità del democratico di governare il Paese: a detta di molti, il presidente soffrirebbe di demenza senile. “I nostri avversari vedono la debolezza di questa Casa Bianca come tutti noi. Non provo alcun piacere nel dirlo. Penso che questa sia una situazione molto pericolosa”, ha detto Johnson. “Ma sfortunatamente non è la Camera a deciderlo. È il Consiglio dei Ministri che prende questa decisione. Vorrei chiedere ai membri del governo di scrutare i loro cuori”.

Biden si difende: “So fare questo lavoro”

Il deputato repubblicano del Texas Chip Roy ha presentato una risoluzione non vincolante che chiede a Harris di convocare il gabinetto e dichiarare Biden “incapace di adempiere ai doveri e ai poteri dell’ufficio” e riferire al Congresso che “assumerà immediatamente i poteri e i doveri della carica di Presidente ad interim”. Il 25esimo emendamento consente infatti al vicepresidente e alla maggioranza dei membri di presentare una dichiarazione al Congresso affermando che il presidente non è idoneo al suo ruolo: in questo modo proprio il suo vice assumerebbe la carica, in questo caso Kamala Harris.

Se però il presidente presenta la propria dichiarazione affermando di essere in grado di servire, allora il Congresso delibererà e voterà sulla questione. Non solamente i repubblicani: anche i democratici sarebbero rimasti scioccati dalla “prestazione” di Biden durante il dibattito di pochi giorni fa contro Donald Trump, definito da alcuni esperti il peggiore di sempre. Biden si è ribellato all’idea di dimettersi, sottolineando in più occasioni che sa fare il suo lavoro, come affermato anche nel corso di una manifestazione elettorale nella Carolina del Nord.











