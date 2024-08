Leon Marchand ha vinto quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Tra i grandi protagonisti di queste Olimpiadi di Parigi 2024 è impossibile non citare Leon Marchand, campionissimo francese nel nuoto riuscito a vincere la bellezza di 4 medaglie d’oro ai Giochi, originario di Tolosa, ha riscritto la storia delle varie discipline in vasca, e lo testimonia il fatto che nella serata di mercoledì quasi tutti i telespettatori collegati con Parigi distoglieva lo sguardo dal proprio incontro per seguire la sua gara sui telefonini. Leon Marchand è figlio d’arte, suo padre ha preso parte a ben due finali Olimpiche, nel 1996 e nel 2000, riuscendo a raggiungere anche l’argento mondiale nel 2008, sua madre invece è Celine Bonnet, campionessa di Francia a sua volta, da ragazzino la famiglia ha provato ad allontanarlo dal nuoto e verrebbe da dire menomale la missione è stata fallita.

Dopo il trionfo di mercoledì Leon Marchand ha commentato con entusiasmo ai media lo storico traguardo delle tre medaglie d’oro: “Ho avuto i brividi per tutta la durata della gara, alla fine ho cercato di non respirare più e di toccare il muro il più velocemente possibile, ho avuto una buona strategia di gara con una piscina in fiamme, è stato davvero pazzesco”.

Leon Marchand, chi è il suo allenatore: è l’ex coach di una leggenda

Tra i segreti del grande campione alle Olimpiadi di Parigi 2024 c’è un grande lavoro, sacrifici, la voglia costante di migliorarsi, e il suo allenatore che con le leggende ha già avuto a che fare, visto che si tratta di Bob Bowman, ex coach della leggenda del nuoto Micheal Phelps, capace di mettere al collo 28 medaglie olimpiche di cui 23 d’oro: “Dopo la vittoria nei 400 metri misti, Bob mi ha detto ‘Dai facciamolo’, questo mi ha dato la fiducia che mi mancava per tentare la doppietta di mercoledì”.

Nella vita di Leon Marchand però occupa un grande spazio il suo primo tecnico, quello di sempre, Nicolas Castel: “Non ho parole per descrivere quello che abbiamo provato, è stata una gioia immensa” ha detto subito dopo il trionfo alle Olimpiadi di Parigi 2024.