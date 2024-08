Il sogno di partecipare personalmente al medagliere azzurro delle Olimpiadi di Parigi 2024 può presto diventare realtà per Lorenzo Brando Chiavarini. Qualificatosi per la Medal Race di vela, il campione azzurro punta dritto verso il podio e la voglia di impreziosire la propria carriera con una medaglia olimpica di sicuro è in crescita esponenziale di minuto in minuto. Come visto anche per altri atleti italiani, i successi nell’attuale rassegna sportiva hanno acceso i riflettori su curiosità di gossip e vita privata di Lorenzo Brado Chiavarini: il 30enne ha una fidanzata?

Le trame sentimentali passano sempre in secondo piano, dal punto di vista dell’esposizione mediatica, quando si tratta di uomini e donne di sport. Lo stesso vale per Lorenzo Brando Chiavarini che tra interviste, social e simili non ama fare riferimento ad una possibile o presunta fidanzata. Non a caso, osservando il suo profilo Instagram, si può notare come la maggior parte dei contenuti siano riferiti ai traguardi sportivi, agli allenamenti e circostanze simili: nessuna traccia di una possibile fidanzata, o almeno nei tempi più recenti.

Agata Barwinska è ancora la fidanzata di Lorenzo Brando Chiavarini?

Arrivando al 2018, spunta un tenero scatto di Lorenzo Brando Chiavarini in compagnia di un’altra atleta: Agata Barwinsa. Anche lei gareggia nella vela ma con la bandiera della Polonia; la passione in comune avrà certamente favorito il legame ma ad oggi non è chiaro se la donna sia ancora la sua fidanzata. La foto sui social è lontana 6 anni fa: da allora nessun riferimento, nemmeno quando in alcune occasioni si è lasciato andare a ringraziamenti rivolti anche agli affetti più cari. E’ lecito credere che se ci sia oppure no una fidanzata nella vita di Lorenzo Brando Chiavarini, sicuramente sarà concentrata nel fare il tifo per lui in vista della Medal Race alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il ‘silenzio’ sui social sarebbe solo frutto di discrezione, non di un amore ‘minore’.