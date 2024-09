Lorenzo Spolverato e Helena Prestes sempre più vicini

Dopo pochi giorni di convivenza nella casa del Grande Fratello 2024, tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes sta già nascendo una dolce simpatia che è stata notata dagli altri inquilini della casa, in primis da Shaila Gatta che, sempre più vicina a Javier Martinez, sta spingendo Lorenzo e Helena l’uno nella braccia dell’altra. I due si stanno conoscendo sempre di più e si ritagliano sempre più spesso dei momenti da trascorrere da soli, lontano dagli occhi degli altri concorrenti. Dopo i primi giorni trascorsi accanto a Shaila, Lorenzo ama trascorrere sempre più tempo insieme a Helena che lo affascina per i modi di fare la storia della sua vita.

I due, così, in vista della puntata in onda questa sera durante la quale Alfonso Signorini si occuperà delle prime simpatie che stanno nascendo in casa, si sono ritagliati del tempo per lasciarsi andare a coccole e tenerezze sul letto.

Lorenzo Spolverato e Helena Prestes: bacio al Grande Fratello 2024?

Helena Prestes notando Lorenzo a letto, si sdraia accanto a lui. “Sei allegro e gentile“, dice la ragazza e aggiunge ironicamente, “Sei pessimo come dirigente della ditta”. “Grazie per l’allegria e l’intelligenza, è prezioso” dichiara Lorenzo mentre i due si sfiorano le mani guardandosi negli occhi. Senza staccare gli occhi l’uno sull’altra, Helena e Lorenzo si scambiano dolci carezze sul braccio e il feeling tra i due è evidente al punto che Ilaria Galassi, notando la complicità che li lega, chiede alla modella brasiliana cosa ci sia realmente tra loro.

“Lui è il mio migliore amico qua dentro”, risponde Helena chiudendo l’argomento. La convivenza nella casa del Grande Fratello, tuttavia, è appena iniziata e la sensazione è che potrà accade davvero di tutto. Entrambi single, amano divertirsi e trascorrere del tempo insieme anche se Helena ha ammesso di avere ancora il cuore incerottato dopo la sua ultima storia d’amore.