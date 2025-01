IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI

Dopo che la fortuna potrebbe aver già bussato alla vostra porta nel recentissimo concorso del Superenalotto (e sappiate che i numeri estratti sono già stati pubblicati qua sotto!), non si sa mai che lo stesso copione potrebbe ripetersi anche grazie al Lotto e al 10eLotto che hanno già scelto tutti i loro tantissimi – addirittura 90 in totale – numeri vincenti e sono pronti ad incoronare i loro vincitori di oggi!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 16 Gennaio 2025

Se voleste avere la certezza di aver controllato correttamente la vostra schedina, sappiate che sui due siti dei giochi potete facilmente trovate un programmino nel quale inserire il codice identificativo della vostra schedina per sapere quali premi potrebbero spettarvi; ma dato che è certamente più entusiasmante controllarli da voi, eccovi tutti i numeri vincenti di oggi – giovedì 16 gennaio 2025 – del Lotto e del 10eLotto!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 14 Gennaio 2025

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 9 del 16/1/2025

03 – 09 – 17 – 24 – 28 – 33 – 36 – 39 – 47 – 54 – 56 – 58 – 70 – 74 – 75 – 76 – 78 – 81 – 86 – 88

NUMERO ORO: 47

DOPPIO ORO: 47 – 33

EXTRA: 02 – 15 – 16 – 18 – 26 – 30 – 35 – 37 – 46 – 51 – 59 – 71 – 73 – 80 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 14 Gennaio 2025

Estrazioni del Lotto n° 9 del 16/1/2025

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 47 33 54 51 58 CAGLIARI 58 88 03 30 65 FIRENZE 76 56 16 73 29 GENOVA 78 58 71 18 26 MILANO 09 74 15 26 57 NAPOLI 75 81 35 59 17 PALERMO 17 39 46 54 08 ROMA 28 75 76 02 23 TORINO 24 36 80 87 89 VENEZIA 86 70 37 23 45 NAZIONALE 09 65 30 06 07

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: SI APRE LA CACCIA AL JACKPOT MILIONARIO

Possiamo finalmente dichiarare aperta la caccia al jackpot milionario del Superenalotto che nel suo concorso di oggi è arrivato a valere la bellezza di 59,4 milioni di euro che noi speriamo verranno azzerati finendo nelle tasche di qualcuno tra voi carissimi lettori ed affezionati partecipanti delle sfide contro la Dea Bendata: i numeri vincenti sono già stati sorteggiati e a noi non resta che invitarvi a mettere mano al più presto alle vostre schedine per confrontarle immediatamente con la sestina vincente di questa sera!

Senza trattenervi troppo a lungo, vi ricordiamo che in ogni caso potrete dirvi vincitori anche se aveste indovinato solamente un paio tra i numeri che vedremo assieme a breve, fermo restando che il premio più interessante sarà vostro solo se li avrete indovinati tutti e sei; ma ora eccovi tutta la combinazione di numeri vincenti di oggi del Superenalotto: buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 9 del 16/01/2025

Combinazione Vincente

69 – 38 – 72 – 59 – 88 – 31

Numero Jolly

64

SUPERSTAR

73

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI STANNO ARRIVANDO

Come ben saprete in questa giornata di giovedì 16 gennaio 2025 si terrà un nuovissimo concorso di Lotto, 10elotto e Superenalotto che nel corso della serata ci permetterà di scoprire le seconde combinazioni vincenti di questa settimana che speriamo possono portare nelle vostre tasche qualche bellissimo premio o magari addirittura il sempre ambitissimo e ricercatissimo jackpot milionario che caratterizza l’ultimo dei tre giochi che vi abbiamo elencato rendendolo un appuntamento – a dir poco – fisso per migliaia e migliaia di giocatori speranzosi di poter cambiare (ovviamente in meglio!) il proprio destino!

Proprio riferendoci a coloro che ce l’hanno fatta a vincere la scommessa contro la Dea Bendata, vale la pena ricordare che nel precedente appuntamento settimanale – ovvero quello che si è tenuto lo scorso martedì 14 gennaio – abbiamo visto assegnare in quel di Milano uno splendido premio dalla bellezza di 50mila euro grazie ad una schedina con la quale è stato indovinata la combinazione ‘9 Oro’; mentre tra gli altri più fortunati vincitori – questa volta nel Lotto – avranno anche certamente gioito quei tre che si sono portati a casa poco più di 20mila euro l’uno distribuiti tra Milano, Monza-Brianza e Lecce.

TORNA OGGI L’APPUNTAMENTO CON IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT MILIONARIO NON SI È ANCORA FERMATO

D’altra parte, nel Superenalotto la primissima cosa che ci preme farvi sapere prima di addentrarci alla scoperta dei premi più alti vinti martedì scorso e che tra tutti nessuno è riuscito a mettere le mani sul jackpot che – infatti – oggi è arrivato a valere la bellezza di 59,4 milioni di euro che come sempre potrete portarvi a casa pagandone (ovvero il costo della scommessa, ovviamente) solamente uno; ma non possiamo negare che l’ultimo concorso è stato in generale poco fortunato, con soli tre giocatori che hanno vinto poco più di 32mila euro a testa indovinando la medesima combinazione ed altri 10 che si sono spartiti un totale di 180mila euro finendo tutti nella categoria di vincita da 5 punti.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA AL FESTIVAL DI SANREMO: INIZIANO LE PROVE UFFICIALI

Divagando ora nel sempre simpatico viaggio della Smorfia Napoletana tra i suoi numeri suggeriti per i concorsi di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, vogliamo dedicarci all’apertura della lunga corsa verso la kermesse musicale di Sanremo che tra un mese esatto sta cominciando a muovere i suoi primissimi passi: proprio in questi giorni – infatti – in quel di Sanremo (67) sul palco (14) del teatro Ariston si sono tenute le blindatissime prove (30) degli artisti (16) che per la prima volta hanno eseguito le loro canzoni (57) inedite scritte apposta per il Festival (55) affiancati dall’orchestra (60) sanremese.