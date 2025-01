Sta per farsi strada il debutto di Belen Rodriguez su Real Time a partire dalle 21.30. La showgirl condurrà Amore alla prova che vedrà anche la partecipazione di Maria Luigia Augello, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Al programma parteciperanno quattro coppie per cercare di affrontare la crisi del settimo anno.

Ognuna di loro sta vivendo momenti difficili con gelosia, tradimenti e tante insicurezze. Tra loro troviamo anche Lucrecia e Tommaso da Firenze, che hanno una storia leggermente diversa dalle altre coppie del programma.

Lucrecia e Tommaso, perchè la coppia di “Amore alla prova” è in crisi?

Infatti, per quanto riguarda questa coppia di Amore alla prova non si parla di gelosia o tradimenti, ma di un dolore ben più grande, quello della perdita di un figlio. Lucrecia e Tommaso da Firenze hanno rispettivamente 41 e 42 anni e purtroppo si sono trovati ad affrontare un terribile lutto. Da quel momento per via del grande dolore la loro relazione non è più la stessa.

Secondo Lucrecia, Tommaso non le sta abbastanza vicino e l’ha lasciata da sola con tutta la sua sofferenza. I due si sono rivolti ad Amore alla prova per ritrovare il loro amore anche dopo la tragedia che li ha colpiti.