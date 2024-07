Luigi Coldagelli, chi è marito Elisabetta Pellini/ “Conosce bene le dinamiche e la precarietà del mio lavoro”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Elisabetta Pellini e il marito Luigi Coldagelli di professione giornalista ed ufficio stampa. I due si sono sposati il 15 dicembre del 2017 con una bellissima cerimonia di matrimonio celebrato a Roma da Walter Veltroni in compagnia di tantissimi amici e colleghi. L’attrice, balzata alla grandissima popolarità grazie alla soap “Incantesimo”, è legata da tantissimi anni al giornalista professionista e dalle pagine de lavocedinewyork.com ha parlato del marito dicendo: “mi sono sposata il 15 dicembre del 2017. Io e mio marito Luigi ci conoscevamo come amici in realtà dal 2003, e ci siamo sempre tenuti in contatto nel tempo”.

CIAO DARWIN 9, 1A PUNTATA: ANGELI VS DEMONI (REPLICA)/ Diretta e Madre Natura: primi ‘squilli’ della contesa

L’amicizia pian piano si è trasformata in qualcosa di più, visto che Luigi Coldagelli ed Elisabetta Pellini si sono innamorati e sono diventati una coppia. “Nel 2016 Cupido ha lanciato una freccia, ed è iniziata una bella storia d’amore” – ha rivelato Elisabetta Pellini parlando del marito Luigi che si occupa di comunicazione ed è anche un grandissimo appassionato di film e cinema.

Ciao Darwin 9, corpo di ballo: chi sono ballerini e ballerine/ Federica Morello e Noemi Pirozzi prime donne

Chi è Luigi Coldagelli, il marito di Elisabetta Pellini

Proprio Elisabetta Pellini parlando del marito Luigi Coldagelli ha detto: “ama il cinema; conosce bene le dinamiche dei viaggi ed è cosciente che a volte esiste precarietà nel mio lavoro. Penso che in presenza di rispetto e fiducia reciproca, in una coppia non esistano mai problemi di gelosie”. Ma chi è Luigi Coldagelli, il marito di Elisabetta Pellini? Giornalista d’esperienza, è diventato professionista dal 1998, Coldagelli si è fatto conoscere ed apprezzare anche come capo ufficio stampa nei ministeri di Ambiente e Giustizia con Andrea Orlando. Non solo, il giornalista ha gestito anche l’ufficio stampa della Rai per cui ha firmato anche alcuni programmi come autore.

Sigla Ciao Darwin/ Il significato di 'Matti' e le contraddizioni umane: fu scritta da Renato Zero e..

Tra le sue esperienze lavorative da segnalare anche quella di portavoce del sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo aver lavorato anche all’interno dell’ufficio stampa del sindaco Walter Veltroni di cui è stato portavoce dal 2006.











© RIPRODUZIONE RISERVATA