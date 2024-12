Natale 2024, torna lo spettacolo di luci da ammirare con le luminarie installate nelle principali città in Italia e nel mondo, con l’illuminazione di monumenti, installazioni a tema ed eventi organizzati per offrire ai visitatori spettacoli magici. In molte strade saranno inoltre proposti dei veri e propri percorsi che faranno immergere nell’atmosfera natalizia grandi e bambini trasformando una passeggiata in un’esperienza unica. Quest’anno inoltre, in molti centri di capoluoghi italiani, sarà protagonista anche la sostenibilità ambientale, che accompagnerà il design senza perdere di vista l’importanza di preservare la natura. E proprio dal rapporto tra uomo e Terra sono nati alcuni dei concept artistici del 2024, come ad esempio quello proposto a Firenze da Green Line, che sarà un vero e proprio festival a tema naturalistico, che trasformerà le principali vie e i luoghi storici in un giardino fatto di luci e colori e proiezioni.

VACANZE DI NATALE 2024/ Italiani pronti a spendere più di 600 euro a testa

Immancabile anche lo spettacolo offerto da Roma che oltre ad illuminare come di consueto le vie del centro e accendere maestosi alberi di Natale nelle piazze, proporrà un particolare percorso di luci all’Orto Botanico, con esposizione di opere create da artisti provenienti da tutto il mondo. A Milano torna il videomapping, con lo speciale effetto offerto dalla proiezione di luci interattive che saranno proiettate sui palazzi fino a fine dicembre. Torino invece ha puntato sull’evento “Luci d’artista”, che propone una mostra di opere contemporanee create con luci che si uniscono al patrimonio architettonico.

Mercatini di Natale 2024/ Quali visitare e dove: i migliori in Italia e all'estero

Le più belle luminarie di Natale 2024 in Italia e all’estero: installazioni e percorsi a tema da Assisi a New York

Le più belle luminarie di Natale 2024, oltre alle grandi città metropolitane sarà possibile ammirare lo spettacolo di luci suggestivo anche in altre località non meno importanti, soprattutto per la festività che si celebra. Come ad esempio Assisi, dove le stelle di luce guideranno i visitatori nel percorso per scoprire anche le più belle opere d’arte custodite dalla città. A Merano quest’anno oltre ai famosi mercatini sarà possibile visitare Lumagica, un allestimento di luminarie all’interno dei giardini Castel Trauttmansdorff con installazioni di animali e personaggi natalizi. Chi ha la possibilità di andare all’estero potrà sicuramente ammirare lo spettacolo delle capitali europee addobbate per le festività con particolari suggestivi.

Vacanze di Natale 2024, consigli di viaggio/ Dove andare: mete per chi cerca il sole o la neve

Il famoso albero di Natale di Parigi sarà quest’anno accompagnato da opere luminose e scintillanti che valorizzeranno in particolare le vetrine dei negozi sulle vie principali. A Londra i protagonisti saranno invece gli angeli fatti di luci a Trafalgar Square e i centinaia di led colorati che illumineranno Covent Garden. In America uno degli spettacoli natalizi più amati è senza dubbio quello offerto da New York, non solo con il celebre albero di Natale al Rockfeller Center ma anche con il magico tour delle strade di Brooklyn a Dyker Heights, considerato il quartiere meglio addobbato degli Stati Uniti.