Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, storia archiviata al Grande Fratello 2024?

È già archiviato il flirt nato Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024? Dopo il bacio scoccato sotto le telecamere di Canale 5, tra i due c’è stato un distacco. Da una parte Mariavittoria è alla ricerca di un rapporto serio e maturo, dall’altra Tommaso cerca leggerezza e una storia, al momento, più fisica che sentimentale. Altro problema per la ‘coppia’ è anche la differenza d’età, almeno stando alle ultime considerazioni fatte da Mariavittoria.

Grande Fratello 2024, 9a puntata/ Diretta, eliminato: Yulia "provo delle emozioni per Giglio"

“Penso all’età, penso alle telecamere”, ha ammesso la gieffina confidandosi con le ragazze di Non è la Rai. Mariavittoria e Tommaso hanno sei anni di differenza: lui è più piccolo e questo, per la dottoressa, è un limite importante, perché trova il ragazzo poco maturo. “Io ne ho 18 con mio marito” le ha fatto notare Eleonora Cecere, “Lui con la testa è molto più grande” ha continuato.

Lorenzo Spolverato, gesto choc "contro" Helena Prestes/ Web infuriato chiede la squalifica: cos'è successo

Mariavittoria Minghetti fa un passo indietro con Tommaso Franchi: “Troppo piccolo e poco maturo”

Secondo le ex di Non è la Rai, Mariavittoria troverebbe “degli alibi per creare dei muri”. D’altronde, la dottoressa ha fatto presente di non trovare, dall’altra parte, alcuno spunto per sviluppare qualcosa di importante: “Quando gli chiedo: ‘Parliamone’ mi risponde: ‘De che?’”. Pamela replica: “Io lo trovo piccolo ragazze. Lo trovo molto infantile, per me lui è il mio preferito. Lui non ci vede l’amore con Mariavittoria”. “Non è che stai parlando di trent’anni di differenza. Mi sembra un ragazzo posato” ha però fatto notare Pamela Petrarolo.

Giulia: chi è l'ex fidanzata di Lorenzo Spolverato?/ "Lei era una bella ragazza, anche dentro"

Anche Amanda Lecciso ha detto la sua sulla storia che vede coinvolti Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: “Lui all’inizio la vedeva in un modo. Poi, nel percorso, ha visto il suo caratterino ed ha iniziato ad apprezzarla anche in un altro modo”. Eppure, la visione di Mariavittoria non appare così rosea come quella delle compagne d’avventura.