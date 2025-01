Come va tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo la scelta di Uomini e Donne? In molti sono curiosi di sapere l’evoluzione della loro relazione fuori dal dating show di Maria De Filippi. Il trono di Martina è stato senza ombra di dubbio uno dei più belli degli ultimi anni, come ha confermato la stessa conduttrice e il pubblico, che si è emozionato come non succedeva da tempo. Da poche ore Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, ha raccontato sui social di essere a conoscenza di come stanno andando le cose tra Ciro e Martina, svelando che i due sono “Partiti a bomba“.

Più precisamente, il ragazzo ha detto queste parole: “All’inizio va sempre tutto alla grande, il vero scoglio è il tempo“, per poi aggiungere che la neo coppia di Uomini e Donne avrebbe iniziato la loro relazione con estremo entusiasmo tanto che si inizia a parlare di convivenza. Molti dei fan si sono stupiti per il fatto di questa decisione apparentemente precoce di Martina De Ioannon, eppure come ha affermato Pugnaloni, “Se stanno bene e vanno a convivere è perchè lo vogliono“.

Lorenzo Pugnaloni crede moltissimo nella storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno di Uomini e Donne. Sui social ha dichiarato che qualora dovessero lasciarsi non sarebbe di certo per mancanza di rispetto. In effetti la chimica fra i due si è vista sin dall’inizio e fino alla fine hanno dimostrato di aver fatto un percorso degno di nota nel celebre dating show di Canale 5. In tuttò ciò, nessuno è rimasto scontento dato che anche Gianmarco Steri ha ricevuto una bellissima notizia da Maria De Filippi che lo ha invitato a salire sul trono.

Lui ha accettato di buon grado, e sicuramente non deluderà le aspettative. Dopotutto, come Ciro Solimeno è stato un ottimo corteggiatore che ha sempre portato rispetto per Martina De Ioannon e non ha mai perso la pazienza anche nei momenti più difficili. Questo è proprio il caso di dire “tutto è bene quel che finisce bene”, con una convivenza che sta iniziando e un nuovo tronista che ha già ricevuto ben 3000 telefonate di ragazze pronte a corteggiarlo. Curiosi di scoprire come sarà il suo trono a Uomini e Donne?