Ciro Solimeno: da corteggiatore a fidanzato di Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Ciro Solimeno, dopo mesi di esterne, baci, discussioni, lacrime e addii, è riuscito a conquistare il cuore di Martina De Ioannon che, nella puntata odierna di Uomini e Donne, tra lacrime di commozione e di felicità, svela di aver scelto proprio il corteggiatore napoletano, capace di farle provare sensazioni che non provava da diverso tempo. Ciro che, come ultima esterna, ha scelto di portare Martina nel proprio mondo presentandole gli amici e il fratello, si è lasciato andare anche ad un’importante dichiarazione svelando i suoi progetti futuri.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è?/ Dopo il no a Gianmarco, oggi lieto fine con Ciro

Ciro, infatti, ha spiegato a Martina di non voler rinunciare al proprio percorso di studi avendo un obiettivo preciso ovvero quello di diventare insegnante di educazione fisica in una scuola. Il momento più emozionante, però, arriva in studio dopo le dichiarazioni di Martina.

Ciro Solimeno e l’anello di fidanzamento a Martina De Ioannon

Al centro dello studio di Uomini e Donne, con un elegante vestito lungo e nero, Martina De Ioannon annuncia di dover seguire il cuore e di scegliere Ciro. Una scelta in cui il corteggiatore napoletano sperava che, dopo aver vacillato un po’, ha sempre sperato di poter uscire dallo studio del dating show di canale 5, mano nella mano con Martina.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 gennaio 2025/ La scelta di Martina e Gianmarco sul trono

Ciro, però, non si limita a rispondere sì ma va oltre lasciandosi andare a quella che sembra una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della tronista. “Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata”, dice Ciro che, poi, tira fuori anche un anello per dimostrare di avere intenzioni serie come le aveva spiegato anche in esterna dicendo di non volere una storia a distanza e di essere pronto anche a trasferirsi. Un momento d’amore davvero speciale che emoziona tutti i presenti in studio.