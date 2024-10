Il legame tra Dora Moroni e sua sorella Mary, morta per un tumore a 31 anni

Una delle persone più importanti della vita di Dora Moroni è stata sicuramente la sorella Mary. Con lei la soubrette aveva stretto un legame unico, ma purtroppo alla fine degli anni novanta il destino ha giocato uno scherzo terribile a Dora e la sua famiglia. Mary, infatti, si ammalò di tumore e all’età di soli trentino anni si arrese alla malattia. Uno strappo dolorosissimo da sopportare, così profondo e brucante da mettere a dura prova la quotidianità Dora. La soubrette finì per stringersi con ancora più forza all’amata madre Martina, che come sua sorella Mary non la lasciò mai sola all’epoca del grave incidente d’auto che l’aveva coinvolta.

E ancora oggi, in diverse interviste, la Moroni non può far altro che mettere al primo posto la madre e la sorella tra le persone che le sono state di maggiore conforto e vicinanza durante la riabilitazione. Sua madre Martina, addirittura, lasciò il lavoro, per dedicarsi completamente alle sue cure.

Dora Moroni, l’amore per sua madre Martina e per sua sorella Mary: “Tra le poche a starmi vicino in ospedale”

Rimase così per mesi e mesi in ospedale a sostegno della figlia, con l’aiuto di Mary in primis. “Dopo il coma dovevo recuperare ogni funzione. Mia madre ricominciò persino a farmi gattonare, come fossi un bambino piccolo”, ha raccontato Dora.

“Mia mamma, mia sorella, pochi altri rimasero vicini. Dopo un po’ di tempo le persone sparirono. Sono stata nove mesi in ospedale a Roma. Mia mamma mi disse che ero stata in coma due mesi. All’inizio non parlavo, ero bloccata, non mi muovevo e non ricordavo nulla”, ha ricordato la Moroni in una intervista di non molto tempo fa.