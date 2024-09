Massimo D’Amato era l’adorato padre delle campionesse Alice e Asia, mancato nel 2022 dopo una estenuante lotta contro una brutta malattia. L’uomo lavorava come vigile del fuoco, è sempre stato poco attratto dalla luce dei riflettori nonostante la popolarità delle due figlie che ha sempre sostenuto con grande abnegazione e tenerezza. Ha sempre lasciato a loro la scena, anche se indubbiamente c’è un po’ di lui dietro il loro successo.

Insieme a sua moglie Elena, infatti, papà Massimo è sempre stato un traino per Asia e Alice, spronandole a fare del proprio meglio nella ginnastica. Alle ultime Olimpiadi di Parigi, dopo la medaglia d’oro conquistata da Alice è arrivata puntuale una dedica strappalacrime per il papà, la cui assenza ancora oggi pesa moltissimo. “Ne abbiamo passate tante insieme e la scomparsa di papà lasciato una cicatrice, il nostro legame ci ha aiutato a superarla più facilmente”, hanno raccontato le sorelle dopo Parigi a Olympics.com.

Massimo D’Amato, come è morto il papà di Alice? La malattia e la lotta contro il tumore

Dunque, come è morto il padre di Alice e Asia? A quanto pare Massimo D’Amato lottava da anni contro una malattia terribile. A portarlo via il più tremendo dei mali: un maledetto tumore. La ferita è ancora aperta per Alice D’Amato e sua sorella Asia, ma le due ragazze si sono unite ancora di più dopo la tragica scomparsa di papà Massimo, cercando di fare fronte comune.

“Papà questo è per te”, ha gridato Alice D’Amato dopo il successo olimpico, ripensando ai tanti sacrifici fatti da papà e mamma per vederla brillare tra i grandi dello sport. Una dedica vera e propria, colma d’amore e di riconoscenza, per un papà che si è sempre fatto in quattro per la famiglia e per le sue amate figlie.

