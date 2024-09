Massimo e Gianna: la fine del matrimonio tra Andrea Dal Corso

Se Teresa Langella è cresciuta in una famiglia unita, Andrea Dal Corso, quando era ancora piccolo, ha vissuto la tragedia della fine del matrimonio tra papà Massimo e mamma Gianna. Il divorzio dei genitori ha lasciato delle profonde cicatrici in Andrea ha ha dovuto affrontare l’assenza del padre crescendo solo con mamma Gianna a cui è profondamente legato. “Io ho avuto un’infanzia un po’ particolare perché cresciuto un po’ senza un papà, perché comunque i miei si sono separati quando ero piccolo e quindi negli anni ‘90 non era come adesso”, ha raccontato lui a Verissimo.

“Venivo chiamato ‘il senza papà a scuola’ e già quello era qualcosa che proprio mi provocava del malessere e in più sono arrivato a pesare quasi 140 kg perché ho lasciato agonismo di nuoto, ho avuto un problema all’orecchio e sono praticamente lievitato e da lì tra ‘il senza papà’ e ‘ciccio’ che era il secondo nomignolo perché mi chiamavano così a scuola… sicuramente non è stata una delle adolescenze migliori… però sono anche quelle cose che poi ti aiutano a costruirti da solo quelle spalle che magari non è stato il papa a darti”.

Andrea Dal Corso e il rapporto oggi con papà Massimo

L’assenza del padre ha fatto soffrire tantissimo Andrea Dal Corso che si è totalmente appoggiato a mamma Gianna che ha cercato di dargli tutto ciò di cui aveva bisogno senza fargli pesare l’assenza del padre. Crescendo e maturando, però, Andrea ha scelto di non chiudere totalmente le porte al padre dandogli una seconda possibilità e costruendo così nuovamente le basi per un rapporto.

“L’ho visto cambiato, l’ho visto più uomo e ora chiaramente riusciamo anche a parlare molto di più però sono riuscito a capire che la sua non era magari cattiveria o comunque mancanza di sentimento nei miei confronti ma magari fin da piccolo anche lui non aveva ricevuto le attenzioni di cui un bambino ha bisogno quando cresce nei sentimenti e quindi non l’ho mai giudicato”, ha detto sempre lui a Verissimo.

