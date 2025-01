Matteo Amantia Scuderi degli Sugarfree è stato annunciato nel cast della nuova edizione di “Ora o mai più“, il popolare talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Dopo il grande successo delle prime edizioni condotte da Amadeus, la Rai ha deciso di rispolverare il programma televisivo che ha l’obiettivo di rilanciare vecchie glorie della musica italiana che dopo alcuni successi sono entrati in una zona d’ombra da cui scalpitano per uscire. Tra questi c’è anche Matteo Amantia Scuderi, polistrumentista catenese balzato alla popolarità come frontman degli Sugarfree. Dopo un percorso da solista, nel 2003 entra nella band con cui raggiunge il grande successo grazie al brano “Cleptomania”.

Il singolo, certificato disco di platino, conquista la classifica dei singoli più venduti mantenendo la prima posizione per cinque settimane consecutive. Non solo, la fama del brano è anche testimoniata dal primo posto nell’allora classifica per le suonerie più scaricate per i cellulari!

Matteo Amantia Scuderi e gli Sugarfree: il grande successo con “Cleptomania” e “Scusa ma ti chiamo amore”

Sulla scia del successo di Cleptomania, Matteo Amantia Scuderi e gli Sugarfree pubblicano il loro album “Clepto-manie” anticipato dal nuovo singolo “Cromosoma” a cui segue un tour. Nel 2006 la band è tra i Big del Festival di Sanremo targato Giorgio Panariello dove partecipano in gara con la canzone “Solo lei mi dà” che viene esclusa durante la seconda serata della kermesse. Poco dopo però la band pubblica il brano “Scusa ma ti chiamo amore” colonna sonore dell’omonimo film di “Federico Moccia” con cui tornano in vetta alle classifiche.

Seguono diversi anni di stop con la band che si scioglie fino alla Reunion sancita nel 2024 dal singolo “Non è l’amore e adesso”. Nel 2025 la chiamata ad Ora o mai più che segna una nuova grande occasione per Matteo pronto a rimettersi in gioco e a riportare in auge il nome degli Sugarfree!