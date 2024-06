MATURITÀ 2024, TESTO PREGHIERA DELLO STUDENTE/ A quale santo votarsi: il patrono San Giuseppe da Copertino…

TESTO PREGHIERA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO, CHI È IL SANTO PATRONO DELLA MATURITÀ E DELLO STUDENTE

A quale santo votarsi per sperare che l’esame di maturità 2024 vada bene? Quella che sembra una domanda banale, in realtà non è, e ha una risposta perché esiste davvero un santo che protegge lo studente e il testo di una preghiera dedicata, un santo protettore dei maturandi e non soltanto: si tratta di San Giuseppe da Copertino e particolarmente famosa è la preghiera dello studente, che ogni alunno potrà recitare nei momenti più delicati e difficili per chiedere un aiuto dal cielo, un’assistenza divina. A proteggere gli studenti e ad incoraggiarli nelle prove più ardue poste sul loro cammino dal sistema scolastico ci sarà proprio San Giuseppe da Copertino, Santo dei Frati Minori Conventuali morto nel 1667 e canonizzato soltanto quattro anni dopo.

Come ci racconta la storia della chiesa, San Giuseppe da Copertino – oggi venerato come il Santo degli studenti verso la Maturità – si fece prete dopo aver superato una serie di difficili esami con non poche difficoltà: la sua prelazione iniziale, infatti, era davvero molto scarsa per via delle sue umili origini che lo avevano costretto ad abbandonare la scuola da piccolissimo, a 7 anni, quando si trovò a far fronte ad una grave malattia. Il Santo riprese poi a studiare a 15 anni, raggiungendo dei risultati straordinari. Secondo la Chiesa, San Giuseppe da Copertino possedeva un dono particolare: quello della scienza infusa, tanto che veniva interpellato anche da teologi perché la sua conoscenza non aveva limiti.

TESTO PREGHIERA PERCHÉ SAN GIUSEPPE DA COPERTINO È PATRONO DELLO STUDENTE E DELLA MATURITÀ

San Giuseppe da Copertino sapeva a malapena leggere e scrivere e proprio per questo motivo non poteva accedere all’esame per il sacerdozio. Assistito dalla Vergine Maria, però, iniziò un percorso di studi che lo portò al superamento degli esami, grazie ad uno straordinario impegno profuso sui libri. Riuscì, con successo, a superare anche l’esame con il vescovo di Castro, particolarmente esigente: fu così ordinato sacerdote, nel 1628, carica che ricoprì con orgoglio e impegno fino al 1663, quando morì a Osimo, in provincia di Ancona. A lui vengono attribuiti una serie di miracoli e anche profezie, ma non soltanto: proprio San Giuseppe da Copertino è riconosciuto come Santo degli studenti per l’impegno prodigioso mostrato al fine di accedere al sacerdozio.

Proprio a San Giuseppe da Copertino possono affidarsi gli studenti che si troveranno, tra pochissime ore, ad affrontare l’esame di maturità 2024. Saranno infatti migliaia e migliaia, in tutta Italia, gli alunni chiamati ad affrontare la prima prova, poi la seconda e dopo ancora l’esame orale, forse quello più temuto da tutti. Ecco allora che la religione potrebbe dare una bella mano, almeno per tranquillizzarsi, a tanti studenti che tra pochissimo svolgeranno la maturità 2024.

MATURITÀ 2024: TESTO PREGHIERA DELLO STUDENTE A SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

Ora che abbiamo visto la storia di San Giuseppe da Copertino, santo patrono che protegge gli studenti durante la Maturità, vediamo anche il testo della preghiera dello studente, a poche ore dall’esame di maturità 2024:

O san Giuseppe da Copertino,

amico degli studenti e protettore degli esaminandi,

vengo ad implorare da te il tuo aiuto.

Tu sai, per tua personale esperienza,

quanta ansietà accompagni l’impegno dello studio

(degli esami) e quanto facili siano il pericolo

dello smarrimento intellettuale e dello scoraggiamento.

Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio

negli studi e negli esami

per l’ammissione agli Ordini sacri,

chiedi al Signore

luce per la mia mente e forza per la mia volontà.

Tu che sperimentasti tanto concretamente

l’aiuto materno della Madonna,

Madre della speranza,

pregala per me,

perché possa superare facilmente

tutte le difficoltà negli studi e negli esami.

Amen.

