BOMBA D’ACQUA SI ABBATTE SU MILANO

Una bomba d’acqua si è abbattuta su Milano negli ultimi minuti: dopo la forte grandinata che ha colpito Torino, il maltempo è arrivato anche in Lombardia nel pomeriggio. Erano le 17 quando il cielo si è scurito sulla città meneghina, al punto tale da diventare nero, poi sono comparsi i fulmini, quindi è cominciata la pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento.

Il temporale non dovrebbe soffermarsi molto su Milano, al massimo qualche ora, inoltre non era neppure inatteso, visto che sulla Regione Lombardia c’è l’allerta gialla. Peraltro, alle 17 circa diversi voli che dovevano atterrare a Malpensa, come riportato da Milano Today, sono rimasti in holding in attesa che il maltempo passasse, stesso discorso per Linate, ma poi la situazione si è sbloccata dopo le 18.

METEO MILANO, IL PARERE DELL’ESPERTO

Sulla bomba d’acqua Milano è intervenuto il meteorologo Mattia Gussoni, secondo cui non c’è da preoccuparsi, perché si tratta di un tradizionale temporale estivo. L’esperto de Ilmeteo.it ha spiegato che l’ondata di maltempo è dovuta a masse d’aria che si sono scontrate: da un lato quella fredda arrivata dal Nord Europa, contro quella calda africana, che finora aveva portato l’aumento delle temperature.

Un fenomeno come quello della bomba d’acqua Milano spaventa, perché si dimostra molto violento, ma Mattia Gussoni non alimenta l’allarme, perché l’ondata di maltempo è legata al caldo degli ultimi giorni. La spiegazione è semplice: «L’acqua del mare con il calore evapora e nell’aria resta il vapore».

GLI INTERVENTI PER L’ONDATA DI MALTEMPO

A causa del temporale, di cui ci sono già diversi video in rete e sui social, nel Milanese è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in diverse occasioni: sarebbero state una cinquantina le segnalazioni. Il Corriere riferisce che le zone più colpite sono Melegnano, Rozzano e Busto Garolfo.

Nella città meneghina ci sono stati anche allegamenti e sono cadute piante, motivo per il quale ci sono stati interventi, come nel caso della zona di Gallarate e Tre torri. Comunque, a Milano tornerà il caldo, visto che si tornerà ai 33 gradi e potrebbero esserci anche picchi di 35 gradi.

LINEE INTERROTTE E DEVIATE: L’AVVISO DI ATM

Il maltempo ha causato diversi problemi anche per i cittadini che usano i mezzi pubblici per spostarsi in città, visto che alcune linee sono state interrotte in seguito alla caduta di alberi. Infatti, Atm fa sapere che il Tram 2 non fa servizio tra piazzale Baracca e Negrelli per un albero caduto in via Solari/viale Coni Zugna, stesso motivo per il quale il Tram 3 non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Lorenteggio, il Tram 10 tra piazzale Baracca e piazza 24 Maggio.

Invece, i Tram 19 e 33 non fanno servizio tra piazza Ascoli e Lambrate per un altro albero, caduto invece in Rimembranze di Lambrate, mentre il Bus 81 verso Marelli M1 devia, saltando le fermate da via Porpora/viale Lombardia a Lima. In questo caso l’albero è caduto in viale Abruzzi.

VIDEO BOMBA D’ACQUA MILANO