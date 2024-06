Michael Mosley è morto: giornalista della BBC era scomparso in Grecia/ Corpo trovato sull’isola di Symi

È stato trovato morto Michael Mosley, il giornalista della BBC che era scomparso ormai quasi una settimana fa in Grecia, dove era in vacanza con la moglie, sull’isola di Symi. Il produttore e presentatore televisivo era sparito mercoledì mattina: dopo aver lasciato la moglie sulla spiaggia di Agios Nikolaos, si era allontanato per fare una passeggiata, sparendo nel nulla. Le ricerche sono durante cinque giorni e sono terminate solo domenica, quando è stato trovato il corpo del giornalista: l’uomo sembra essere caduto da un pendio, finendo contro una recinzione.

A individuare il corpo di Mosley senza vita è stata un’imbarcazione che stava passando in quell’area: a bordo c’era anche Lefteris Papakalodoukas, sindaco dell’isola, che ha spiegato di aver visto un corpo a circa 20 metri sopra la spiaggia. A bordo dell’imbarcazione c’erano rappresentanti dei media: sono state svolte così delle riprese e poi ingrandite le immagini delle telecamere che purtroppo hanno confermato la triste notizia della morte del giornalista della BBC. La moglie di Mosley, che si trovava con lui sull’isola greca, ha definito la notizia “devastante”.

Il giornalista aveva quattro figli. La moglie: “È devastante”

Michael Mosley era un volto noto al mondo della tv britannico: era infatti conosciuto per le sue collaborazioni con la BBC come giornalista scientifico e per la sua rubrica sul Daily Mail. L’allarme per la sua scomparsa era stato lanciato mercoledì, quando si era allontanato dalla moglie per andare a fare una passeggiata sull’isola di Symi, dove i due si trovavano in vacanza: solamente oggi è stato trovato il corpo e confermato il decesso dell’uomo, che lascia quattro figli, come spiega Il Giornale.

Clare Bailey Mosley, moglie del giornalista britannico che era con lui sull’isola greca, è distrutta: “È devastante aver perso Michael, il mio meraviglioso, divertente, gentile e brillante marito. Abbiamo avuto una vita incredibilmente fortunata insieme. Ci amavamo molto ed eravamo così felici insieme” ha dichiarato, parlandone poi come un “uomo avventuroso”. Proprio una di queste ultime avventure lo ha portato alla morte: il 67enne stava infatti facendo una passeggiata quando probabilmente è caduto da un ripido pendio, finendo contro una recinzione probabilmente già senza vita.

