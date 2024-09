Uomini e Donne anticipazioni, Gemma si spazientisce con Valerio e gli tira uno schiaffo

Il feeling tra Gemma Galgani e il nuovo cavaliere Valerio del trono over di Uomini e Donne si è trasformato in un flop totale, tanto che secondo le anticipazioni, ci sarebbe stato un epilogo inaspettato tra i due. Inizialmente, Valerio si era presentato come attratto da Gemma ormai da anni, ammettendo di interrompere qualsiasi attività quotidiana per vederla in televisione. Lui, proprietario di un Bed & Breakfast, si divide tra la Puglia e la Sardegna ogni sei mesi, e ad inizio stagione ha persino invitato la dama torinese a trascorrere qualche tempo con lui a Olbia.

Dopo poco tempo, però, si è mostrato svogliato e distaccato senza alcun desiderio di baciare Gemma durante la loro esterna. In puntata anche Tina Cipollari è insorta, dubbiosa che fosse venuto a Uomini e Donne solo per una questione di popolarità, come del resto succede a tutti i cavalieri che vengono a corteggiare la Galgani: inizialmente sembrano essere molto presi da lei, poi crolla tutto e fanno un passo indietro. Per quanto riguarda Valerio, Gemma ha capito subito le sue intenzioni, e nonostante i suoi due ritorni in puntata per convincerla a stare con lei, ha declinato l’offerta dicendo di non essere interessata a lui.

Uomini e Donne, Gemma Galgani furiosa reagisce al regalo di Valerio e gli dà uno schiaffo

Colpo di scena a Uomini e Donne riguardo ad una reazione scioccante che avrebbe avuto Gemma Galgani nei confronti di Valerio. A dare la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha raccontato cos’è successo in puntata. Tutto è iniziato con Valerio, rientrato ancora una volta per convincere la dama in studio di essere interessato a lei. Peccato che come dono per la dama abbia portato un completino intimo, cosa che ha scandalizzato e indisposto la Galgani. Quest’ultima ha poi raccontato che tra i messaggi inviati dal cavaliere è spuntato un “Mi sto innamorando di te“, frase alla quale non ha mai creduto.

Maria De Filippi, secondo le Anticipazioni di Uomini e Donne, avrebbe poi mandato in onda un filmato in cui si vede Valerio in compagnia di una donna al centro commerciale mentre comprava il completo intimo per Gemma. Da quel momento in studio si è scatenato il putiferio e Tina e Gianni hanno voluto addirittura telefonare alla donna con cui il cavaliere ha fatto shopping per capire come stavano le cose. Piena di dubbi, Gemma avrebbe cacciato Valerio dandogli uno schiaffo. Lui, una volta fuori dal programma si sarebbe sfogato sui social, dicendo di non volere a fianco una donna del genere.