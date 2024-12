Tra musica e tv, spicca il nome di Mietta – all’anagrafe Daniela Maglietta – voce più che riconoscibile del panorama musicale ma anche personaggio televisivo grazie a recenti esperienze che hanno permesso al pubblico di conoscere meglio anche il lato umano dell’artista. Lei stessa ama spesso raccontarsi, tra vita privata e carriera, rivelando anche aneddoti particolarmente toccanti e profondi del suo percorso di vita. Da qualche tempo proprio la quotidianità condivisa con Filippo – fidanzato di Mietta – di cui ha parlato proprio in una recente intervista: “Lui ha saputo apprezzare e capire ciò che sono, è bello non dover essere diversa da quella che sono”.

Un amore, quello tra Mietta e il fidanzato Filippo, che procede spedito su binari felici: “…Dopo l’ultima relazione sono stata sola per cinque anni; non ne volevo più sapere. L’amore per, quando arriva per davvero, sei ‘fregato’…”. Altro amore nella vita di Daniela Maglietta – vero nome di Mietta – è certamente il figlio Francesco nato dalla relazione del passato con l’ex compagno Davide Tagliapietra: “E’ tutta la mia vita; è intelligente, simpatico… Abbiamo un bellissimo rapporto e nonostante la sua età, 14 anni, ha già compreso il senso della vita”. Queste le parole della cantante in una recente intervista a La Volta Buona, parole che mettono in evidenza l’amore viscerale tra Mietta e suo figlio Francesco.

Tante soddisfazioni artistiche, traguardi professionali, ma anche esperienze di vita difficili per Mietta. Il calvario della malattia è stato forse il periodo più buio, come raccontato dalla cantante: “Rifiutavo il mio corpo, proprio fisicamente, mangiavo in maniera compulsiva”. L’esperienza della bulimia è stata estenuate, difficile da superare, ma grazie al coraggio di condividere il suo dolore è riuscita a ritrovare la serenità. “Quando mi sono resa conto che c’era questa malattia ne ho subito parlato con la mia dottoressa” – raccontava Mietta a La Volta Buona – “Ho capito che dovevo trovare un modo per difendermi da questo problema”.