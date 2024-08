La finale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024 ci porterà nuovamente nel mondo di Milena Baldassarri: un talento travolgente che può impreziosire non solo il medagliere azzurro ma soprattutto la sua carriera già luminosa. In attesa di osservare le sue gesta artistiche e atletiche nelle varie fasi che scandiscono il concorso individuale, è forse giusto assecondare anche le curiosità di cronaca rosa che con la vetrina olimpica alimentano gli interrogativi degli appassionati. Milena Baldassarri ha un fidanzato? Scopriamo cosa si cela nella vita privata della nostra ginnasta.

Come consuetudine per i personaggi, è il mondo dei social ad essere bacino propizio per piccoli indizi e curiosità che riguardano la vita sentimentale. Nel caso di Milena Baldassarri non sembra però esserci nulla che rimandi ad un possibile o presunto fidanzato. Il suo profilo Instagram racconta la sua quotidianità sportiva, le imprese, le soddisfazioni, ma anche la fatica che accompagna gli allenamenti e le grandi sfide che riguardano le competizioni di ginnastica artistica. Ovviamente, le ultime storie sono tutte dedicate al prossimo impegno in finale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Milena Baldassarri, nessun fidanzato a fare il tifo per lei alle Olimpiadi di Parigi 2024?

Dunque, pare proprio che attualmente Milena Baldassarri sia single e non ci sia un fidanzato intento a fare il tifo per lei in un giorno così importante. In ogni caso, sul suo stato sentimentale in realtà non vi è certezza dato che, come visto per altri atleti, potrebbe anche aver deciso di proteggere la propria relazione dagli occhi indiscreti del gossip. In passato è stata legata ad Andrea Barocci, spesso in prima linea nel darle supporto nelle imprese sportive. Come già raccontato, non si hanno però notizie attendibili a proposito del possibile prosieguo della liaison e tra i due l’amore potrebbe dunque essersi esaurito.