Il Million Day sta per arrivare, o meglio, sta per ritornare. Puntuale come il più preciso degli orologi svizzeri il concorso a premi si ri-paleserà alle ore 13:00 di oggi con la prima estrazione, durante la quale scopriremo i numeri vincenti di oggi e le due cinquine fortunate. Già perchè avrete non una ma ben due possibilità di vincere: la prima stringa che vale il famoso milione, e la seconda che vi permetterà di vincere comunque 100.000 euro.

Quindi perchè non tentare la fortuna in vista dell’estrazione di oggi, venerdì 13 settembre 2024, del Million Day? Ebbene, se non abbiate propria idea di quali numeri giocare, siamo pronti a darvi le nostre dritte, segnalandovi così due cinquine che si sperano siano identiche a quelle che ci restituirà quest’oggi il pallottoliere. Partiamo dalla prima, e cominciamo con l’1, il 5, il 17, il 30 e il 49. Per la seconda cinquina scegliamo invece il 6, il 23, il 45, il 47 e infine il 54. Che dite, vi piacciono questi numeri da giocare all’estrazione di oggi del Million Day? Se vi abbiamo convinto non vi resta che giocarli e poi incrociare le dita: magari alle 13:01 sarete milionari, o comunque con il conto in banca più “grasso”.

