C’è un gioco che permette di vincere due volte al giorno, ogni giorno. Si tratta infatti di un appuntamento quotidiano, dunque di un concorso che non va mai in vacanza neppure nei giorni festivi, Natale Pasqua compresi. I più avranno già capito che si tratta del Million Day il concorso che offre due estrazioni giorno, una alle 13:00 e una alle 20:30, con una possibilità di vincita che è già doppia poiché sono due gli appuntamenti quotidiani, ma non finisce qui, perché il gioco offre anche una seconda possibilità di portare a casa dei premi con l’Extra Million Day, un secondo concorso che in palio non mette un milione come il primo ma comunque una cifra interessante, da 100.000 euro.

Le regole del gioco sono poche e molto semplici, come ripetiamo spesso, mentre i premi sono molto interessanti. Sappiamo quasi tutto di questo concorso così amato dagli italiani ma forse non tutti saranno a conoscenza di un dato importante che riguarda la probabilità di vincita e che è molto importante conoscere per chiunque vorrà puntare un euro sui propri numeri preferiti, nella speranza di portare a casa qualche soldino. Andiamo allora a vedere i dati, che vengono riportati dal sito ufficiale del gioco. Vincere al Million Day ha una probabilità di 1 su 17. La possibilità che vengano indovinati due numeri è di 1 su 17.7 mentre la possibilità che siano tre i numeri indovinati è di 1 su 284. Una possibilità su 13.915 che vengano indovinati quattro numeri mentre per il premio più ambito, quello da un milione di euro, la possibilità che ciò avvenga è di 1 su 3.478.761.

