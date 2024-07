VIA ALLA PRIMA ESTRAZIONE DI OGGI DEL MILLION DAY E DELL’EXTRA MILLION DAY

È passata esattamente una settimana dall’ultima estrazione vincente del Million Day: era domenica scorsa e proprio con la cinquina delle 13 un fortunatissimo giocatore di Marano di Napoli, in Campania, diventava ricco grazie ad una schedina giocata in ricevitoria con i numeri 6 – 16 – 19 – 35 – 53. Da allora non c’è più stata sorte, almeno per quanto riguarda il milione, massimo premio messo in palio dal concorso (a cui si aggiungono i 100 mila euro dell’Extra Million Day). La speranza però è che la ruota possa tornare a girare proprio in occasione dell’annuncio della cinquina di oggi, 28 luglio 2024. I partecipanti a questo amato gioco che tengono le dita incrociate sono tantissimi. In tanti hanno volontà di cambiare vita, perché stanchi delle difficoltà economiche e del lavoro, mentre altri magari vorrebbero togliersi soltanto qualche sfizio, come comprare una casa più grande o fare un lungo viaggio. Insomma, dietro i sogni di ognuno c’è tanto e l’augurio è che possano essere tutti realizzati.

Affinché ciò avvenga, ovviamente, è necessario indovinare cinque numeri su cinque di quelli compresi tra 1 e 55 che vengono estratti quotidianamente nell’ambito di questo concorso. Per verificare se questo obiettivo è stato raggiunto, secondo le diverse modalità messe a disposizione dal regolamento del concorso, è possibile utilizzare il sistema automatico presente sul sito ufficiale di quest’ultimo, che rende tutto più semplice e veloce. È sufficiente inserire nel modulo apposito il numero di serie della propria schedina e in pochi secondi verrà comunicato l’esito. È importante ricordare che non c’è soltanto disponibile il massimo premio di un milione, ma che ce ne sono altri minori molto allettanti.

LE CINQUINE FORTUNATE DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024 ALLE ORE 13

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –