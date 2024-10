Torniamo – per la seconda ed ultima volta nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024 – a parlavi di Million Day ed Extra MillionDay che sono stati già protagonisti di una primissima estrazione alle ore 13 (che ovviamente abbiamo trattato in un apposito articolo che potete trovare linkato tra queste righe, nel caso cercaste i numeri vincenti) e si apprestano ad un nuovo sorteggio – speriamo milionario – alle ore 20:30 precise: l’estrazione dei numeri vincenti di Million Day verrà fatta in diretta da Roma e noi de ilSussidiario.net – come sempre facciamo – la seguiremo in diretta per riportarvele tempestivamente tra queste righe senza che dobbiate girare tra decine e decine di siti per trovarli!

Ovviamente prima di arrivare ai numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay dobbiamo concentrarci sulle scommesse che voi carissimi lettori dovrete piazzare entro (e non oltre!) le 20 per cercare di mettere le mani su quel ricercatissimo premio da 1 milione di euro che la Dea Bendata vi riserverà se riuscirete ad indovinare tutta la combinazione vincente: il costo di una scommessa è di appena 1 euro, con i quali vi sarà permesso di indicare – appunto – cinque numeri che potrete liberamente scegliere tra il minimo fissato ad 1 e il massimo di 55; ma potrete anche moltiplicare la scommessa per la cosiddetta giocata multipla per scegliere più cinquine con una sola schedina.

Scelti i numeri, piazzata la scommessa e pagato il primo euro potrete a quel punto decidere di partecipare anche al concorso Extra del Million Day che consiste in un secondo ‘mini’ sorteggio nel quale non potranno uscire gli stessi numeri già usciti nel primo: ovviamente nel caso in cui vi portiate a casa anche solo il premio minore tra quelli disponibili (ovvero 2 euro con due numeri centrati) non potrete partecipare alla seconda estrazione, ma in quel caso non vi servirà dato che avrete già vinto!