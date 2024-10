Sta per arrivare l’estrazione delle ore 13:00 di oggi, 2 ottobre 2024, del gioco Million Day, il concorso che mette in palio appunto un milione di euro al fortunato (o ai fortunati) che indovina i 5 numeri dall’uno al 55. Si può vincere anche il premio di consolazione da 100.000 euro, destinato invece a chi becca la cinquina degli extra Million Day, sempre dall’1 al 55, ma ovviamente numeri differenti. Come abbiamo fatto in altre occasioni, vogliamo consigliarvi qualche numero da giocare per l’estrazione di oggi, ore 13:00, a cominciare da una prima cinquina composta dal 2, il 5, il 10, il 45 e il 52. Per la seconda cinquina invece scegliamo il 12, il 24, il 39, il 40 e il 55.

Million Day, le combinazioni vincenti di oggi 1 ottobre 2024/ I numeri delle ore 20:30

Ora che avrete le vostre due cinquine non vi resta altro che tentare la fortuna in vista della prima delle due estrazioni di oggi, quella della ore 13:00, che scatterà nel giro di breve tempo. Vi ricordiamo che per poter giocare vi sono diverse possibilità a cominciare dalla classica, recarsi in ricevitoria e compilare l’apposita schedina o eventualmente dire direttamente i numeri al rivenditore che compilerà per voi la schedina nel terminale. Si può in alternativa scaricare l’applicazione ufficiale su smartphone o infine accedere tramite computer al sito web.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 1 ottobre 2024/ Le combinazioni delle ore 13:00

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DELLE ORE 13.00

Million Day: 1 – 16 – 23 – 26 – 38

Extra Million Day: 9 – 31 – 32 – 46 – 53