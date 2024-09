Ricomincia la settimana e i classici impegni, mentre ci sono cose che non terminano mai e non vanno in vacanza, come il Million Day. Anche in questa settimana, infatti, c’è il classico concorso che fa compagnia agli italiani, nella speranza di portare a casa il massimo premio in palio, quello da un milione di euro. Il gioco offre anche in questo lunedì il massimo premio in palio da un milione di euro, che si riesce a portare a casa indovinando ben cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55. Le regole per il concorso sono infatti molto semplici e senza grandi difficoltà, così come le modalità per avanzarli e inoltrare la propria giocata. Dopo aver scelto i numeri, infatti, questi si possono avanzare sull’app MyLottiers o tramite qualsiasi conto gioco.

Per i meno avvezzi alla tecnologia, magari per chi ha qualche anno in più, c’è comunque una modalità più classica che è quella di giocare in ricevitoria. Così facendo, infatti, si può scegliere la propria combinazione vincente direttamente compilando una schedina cartacea, che andrà poi ben conservata per riscuoterla in caso di vincita. I giocatori dovranno effettuare una scelta ulteriore, quella del tipo di giocata, che potrà essere singola, plurima o sistemistica. Come dicono le stesse parole, la prima giocata è quella più immediata, più semplice, che permette di avanzare una combinazione fatta di cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. La giocata plurima permette invece di giocare più combinazioni, ciascuna da un euro, mentre quella sistemistica offre ai giocatori la possibilità di partecipare all’estrazione prescelta con dei sistemi. In questo articolo andiamo a scoprire le combinazioni vincenti del giorno 9 settembre delle ore 20.30, dunque nell’estrazione serale: buona fortuna a tutti!

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI, 9 SETTEMBRE DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –