Tra pochissimo potremo finalmente scoprire tutti assieme la seconda (o meglio, terza se contiamo anche la sempre immancabile versione Extra) cinquina vincete dei concorsi odierni del Million Day grazie all’appuntamento che è fissato – come di consueto – per le ore 20:30 che chiuderà questa ennesima ricchissima giornata di estrazioni che ci ha accompagnati anche alla scoperta dei primissimi numeri vincenti del 2025 del trittico di giochi associati al Lotto: come avrete già facilmente immaginato, in questo articolo ci soffermeremo solamente sul Million Day e sulla sua versione Extra, nella speranza che in questo appuntamento serale potremo finalmente veder uscire un nuovissimo premio da 1 milione di euro e – soprattutto – vederlo finire nelle tasche di qualcuno tra voi affezionati lettori!

Soffermandoci proprio su questo aspetto, è interessante notare che l’ultimo anno si è concluso con un totale di 45 vincite per il premio più alto in palio nel Million Day: l’ultima – in particolare – risale allo scorso 22 dicembre, mentre quella precedente è stata assegnata solamente tre giorni prima (ovvero ovviamente il giorno 19 dello stesso mese); senza dimenticarci neppure che nel corso di dicembre se ne sono viste in totale – oltre alle due appena riportate – altre quattro tra una singola il 10, un’altra il 6 e una bellissima coppia il primo giorno del mese!

Visto che siamo entrati proprio nel tema delle vincite del 2024 del Million Day, vale anche la pena ricordare che complessivamente il gioco è riuscito ad assegnare nell’arco degli 11 mesi precedenti a dicembre la bellezza di migliaia e migliaia di euro: particolarmente interessante – tra i tanti – quella giornata del 18 luglio che ha visto uscire in un solo concorso addirittura 9 premi milionari contemporaneamente; ma è anche importante dire che la versione Extra del concorso ha assegnato in totale 19 bottini da 100mila euro l’uno!

