A chiudere questo venerdì 20 dicembre 2024 caratterizzato dalla bellezza di cinque differenti concorsi – tra l’Eurojackpot, il Lotto, il 10eLotto, il Superenalotto e il Simbolotto – torna anche il secondo immancabile appuntamento con la cinquina vincente delle ore 20:30 del Million Day che poche ore fa (ovvero ovviamente alle 13 in punto) ci ha già consegnato la prima cinquina fortunata di oggi e si appresta – questa la nostra eterna speranza – a rendere ricco qualche fortunatissimo vincitore: seppure questo dicembre sia stato già di per sé particolarmente fortunato con ben 5 premi da 1 milione di euro assegnati in soli 20 giorni, nulla ci dice che proprio in questo sorteggio non possa arrivare il sesto in vista di un ricchissimo Natale per il fortunato che riuscirà a metterci le mani sopra!

Sperando che nelle prossime ore questa informazione possa tornarvi in qualche modo utile, lasciando da parte le semplicissime regole del Million Day (che come sempre prevedono solo di scegliere cinque numeri da inserire nella schedina dedicata a questo gioco a premi, pagandoli un solo euro) vogliamo soffermarci un attimo sulle eventuali modalità di riscossione che potrebbero tornarvi utili per portarvi materialmente a casa il vostro ricco premio; partendo dal ricordare che molto dipenderà dal fatto che abbiamo piazzato la vostra scommessa online, sull’app MyLotteries o in ricevitoria.

Nei primi due casi, qualsiasi bottino vinciate inferiore ai 10mila e 500 euro grazie al Million Day vi verrà automaticamente accreditato sul vostro conto di gioco dal quale potrete trasferirlo in pochi passaggi al conto corrente; mentre per le giocate fisiche sotto la cifra che abbiamo appena riportato vi basterà tornare nella ricevitoria in cui avete puntato la vostra scommessa, e superati i 10.500 (vinti fisicamente od online) dovrete per forza recarvi in uno sportello della Banca Intesa Sanpaolo o agli Uffici premi Sisal romani e milanesi presentando la schedina o l’ID del conto di gioco digitale.

