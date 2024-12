https://www.ilsussidiario.net/news/numeri-vincenti-million-day-di-oggi-17-dicembre-2024-lestrazione-delle-ore-2030/2781202/Tutto è pronto per il secondo appuntamento quotidiano con il Million Day che esattamente alle ore 20:30 potrebbe – verrebbe da dire, finalmente – decidere di rendere milionario qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi ed affezionati lettori, ovviamente senza dimenticare la seconda chance rappresentata dalla versione Extra che – pur non rendendovi milionari data l’assenza del classico e caratterizzante premio da 1 milione di euro – potrebbe sempre farvi vincere un ricco premio! Visto che il concorso è atteso per le 20:30, se voleste giocare al Million Day e alla sua versione Extra dovrete affrettarvi per piazzare la vostra scommessa entro l’inderogabile limite delle ore 20; oppure – se proprio non riusciste a fare in tempo – attendere fino al nuovo concorso di domani delle 13 nel quale non ci sarà alcuna variazione sui premi in palio!

Visto che li abbiamo già nominati più volte e dato che qualcuno tra voi potrebbe essere alla prima esperienza con il Million Day, vale la pena fare una piccola digressione proprio sui premi partendo dal mettere in luce quello che – di fatto – è il più ambito tra loro: ovviamente ci riferiamo al già citato milione che caratterizza (al punto da essere richiamato anche nel nome!) questo gioco e che vi verrà riconosciuto nel caso in cui riusciate ad indovinare tutti e cinque i numeri che in serata la Dea Bendata sceglierà come vincenti; mentre nella versione Extra quel milione è sostituito da dei comunque ottimi 100mila euro.

D’altra parte, se non foste così tanto fortunati da centrare l’intera cinquina protagonista dell’estrazione del Million Day, perdendovi per strada solamente uno dei cinque numeri – e in questo caso non ci sono differenze con la versione Extra – vincerete un bel bottino da mille euro, che si ridurrà ulteriormente a 50 (o 100 nel secondo sorteggio) nel caso in cui solo tre dei vostri numeri corrispondano a quelli sorteggiati ed – infine – a 2 o 4 euro portandovi a casa 2 numeri della cinquina.