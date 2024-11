Cominciamo questa nuova giornata del venerdì con i numeri fortunati del Million Day. Il classico appuntamento torna anche oggi con i suoi numeri fortunati: siamo pronti, come ogni giorno, a scoprire quelle che sono le cinquine che potrebbero regalare a qualcuno una gioia immensa, quella della vittoria da un milione di euro. La maxi somma non viene centrata sempre, ovviamente: le probabilità che ciò avvenga non sono altissime ma nonostante ciò, ogni mese almeno qualcuno riesce a portare a casa la vittoria massima. A novembre, ad esempio, fino a questo momento c’è stata una sola vittoria milionaria, a Roma, con i numeri 6, 18, 23, 35, 39, in un’estrazione delle ore 13.00 del 18 novembre scorso. Oltre a questo vincita milionaria, non si è registrato, almeno fino a questo momento, un altro milionario, ma non è detto che ciò non avvenga magari oggi, venerdì 29 novembre, o domani.

Il mese, infatti, sta per terminare però tutto è ancora possibile considerando che, appunto, mancano ancora due giorni all’appello. Ciò che appare ormai certo, però, è che non si potrà superare ottobre: il mese scorso, infatti, sono arrivate addirittura cinque vittorie da un milione. Un numero altissimo che segna un record, considerando che appunto in trentuno giorni sono arrivati ben cinque milioni nelle casse di cinque fortunatissimi, oltre ovviamente a un’altra serie di premi che sono stati messi a segno, come quelli da 100.000 euro che vengono ottenuti indovinando invece la cinquina dell’Extra Million Day. Ora che abbiamo ripassato velocemente le regole di questo fortunato concorso, non ci resta far altro che andare a conoscere quelli che sono i numeri fortunati di oggi nell’appuntamento delle ore 13.00. Buona fortuna a tutti voi giocatori e lettori del Sussidiario!

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DELLE 13

Million Day:

Extra Million Day: