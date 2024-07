Million Day, numeri vincenti estrazione ore 13:00/ Che vincite ci saranno di oggi 5 luglio 2024

E’ giunto quel momento del giorno in cui andremo a scoprire quali saranno i numeri vincenti del Million Day. Anche oggi, venerdì 5 luglio 2024, accoglieremo le cinquine fortunate dei due concorsi di oggi, a cominciare da quello delle ore 13:00, la prima delle due estrazioni. Manca poco quindi per giocare e qualora non lo aveste ancora fatto potreste recarvi nella ricevitoria a voi più vicina o eventualmente tentare la fortuna online o tramite l’applicazione dedicata.

Estrazione Million Day, numeri vincenti oggi 4 luglio 2024 ore 20:30/ Arrivate grande vincite?

Come sempre, prima di scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Million Day, andiamo a dare una bella ripassata a quali sono state le cifre sorteggiate per i due concorsi di ieri, giovedì 4 luglio 2024. Ebbene, cominciamo dal sorteggio delle ore 13:00, quando sono usciti i numeri 1, 4, 23, 31 e 32, mentre gli extra Million Day sono stati il 6, il 18, il 28, il 38 e il 47. Alle ore 20:30, spazio invece alla stringa composta dai numeri 2, 21, 24, 36 e 49, con l’aggiunta di 11, 25, 26, 29 e 52. Chissà quali numeri usciranno oggi: lo scopriremo fra poco, è tutto pronto per l’estrazione di oggi, 5 luglio 2024, del Million Day, delle ore 13:00.

Million Day, numeri vincenti estrazione ore 13:00/ Le cinquine fortunate di oggi 4 luglio 2024

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA