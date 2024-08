Ancora minacce, ancora una volta (presumibilmente) da parte dei boss mafiosi di Palermo ed ancora una volta recapitate direttamente nel suo ufficio, per Claudia Caramanna procuratrice per i minori del capoluogo siciliano che negli ultimi mesi ha avviato un’ampia lotta contro lo sfruttamento da parte della mafia di bambini e ragazzini con l’obiettivo di sottrarli – o salvarli – dalle quasi sempre inevitabili mura del carcere.

“Amo l’Eucaristia: ideologia Olimpiadi non oscura la Bellezza”/ Mosca Mondadori: “aborto? È già vita umana”

Prima di arrivare agli ultimi sviluppi – di cui parla il quotidiano Repubblica – vale la pena tornare indietro a circa un anno e mezzo fa quando Claudia Caramanna fu ‘vittima’ delle prime minacce, per ora rimaste senza un vero colpevole: in quell’occasione la procuratrice di Palermo trovò il suo ufficio completamente rivoltato, senza messaggi, senza firme e senza – apparenti – ragioni.

Allerta mega terremoto in Giappone/ I consigli della tv pubblica: “Evacuazione volontaria se...”

Ma nonostante questo decise (assieme ai suoi fidati colleghi) di non fermarsi e seguendo la scia del processo ‘Liberi di scegliere‘ avviati tra Reggio Calabria e Catania dal collega Di Bella, ha avviato una collaborazione con l’associazione Libera con l’intento – come dicevamo già prima – di sottrarre i figli dei boss dalle mani insanguinate della mafia che a Palermo ha sempre trovato un terreno fertile.

Nuove minacce a Claudia Caramanna: la procuratrice di Palermo bersagliata dai boss mafiosi

Nonostante le minacce di un anno e mezzo fa – insomma – Claudia Caramanna non si è fermata e dopo decine e decine di minorenni di Palermo salvati lo scorso 5 agosto ha trovato uno strano bigliettino dentro ad uno dei suoi tanti fascicoli di indagine: sopra, vergate a penna, solamente una croce e la scritta – tristemente chiara, quasi lapalissiana – “Devi smetterla di occuparti dei figli degli altri“. Inutile dire che gli occhi sono stati immediatamente puntati su tutti quei boss che negli ultimi mesi si sono visti allontanare i figli (o meglio, manovali incensurabili) dalla stessa Claudia Caramanna, avviati ad un percorso di recupero parallelo alle indagini sugli illeciti traffici dei loro genitori.

“Salvini affonda”/ Video, minacce a Messina contro il Ponte sullo Stretto. Il ministro: “Non ci fermerete”

Per ora non si sa ancora chi abbia lasciato il bigliettino, ma è certo – riferisce sempre Repubblica – che il comitato per l’ordine e la sicurezza della Procura di Palermo ha già intensificato sia i controlli sugli accessi nel palazzo di giustizia allestito dentro al Malaspina (l’Istituto penale palermitano), che la scorta attorno a Claudia Caramanna.