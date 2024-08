Tragedia in provincia di Palermo, dove un bimbo di tre anni è annegato nella piscina di casa. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori nel pomeriggio di ieri, per poi immergersi in acqua e non riemergere più. Una notizia drammatica quella riportata da SkyTg24.it e che ci giunge da Sferracavallo, comune di meno di 8.000 anime, a poca distanza dal mare. Erano le 15:30 circa di ieri, venerdì 2 agosto 2024, quando Enrico, il nome della povera vittima, sarebbe uscito di casa mentre i genitori dormivano.

Si sarebbe quindi avvicinato alla piscina e non è ben chiaro se sia scivolato o meno in acqua, fatto sta che nella stessa non toccava, di conseguenza è andato a fondo, morendo affogato. Una volta che i genitori si sono svegliati si sono subito domandati dove fosse il bimbo di 3 anni, per poi trovarlo annegato: il padre ha tentato un gesto disperato, tuffandosi in acqua per salvare il figlio e poi chiamare i soccorsi, ma è stato tutto inutile.

BIMBO DI 3 ANNI ANNEGATO IN PISCINA: APERTA INDAGINE

Quando gli uomini del 118 si sono recati presso l’abitazione segnalata, per il piccolo non vi era infatti già più nulla da fare, evidentemente annegato ormai da troppo tempo. Sulla vicenda è stata aperta una indagine e non è da escludere che nei prossimi giorni possano finire sul registro degli indagati anche la mamma e il papà del bimbo di 3 anni annegato che ovviamente dovevano vigilare sullo stesso, “colpevoli” di essersi addormentati.

Si tratta solo di ipotesi e nei prossimi giorni scopriremo gli esiti degli accertamenti. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia sul piccolo da parte del pm di turno, anche se la vicenda appare piuttosto chiara: se si scoprisse però che il bimbo abbia avuto un malore prima di finire in acqua la situazione cambierebbe totalmente.

BIMBO DI 3 ANNI ANNEGATO IN PISCINA: QUARTA VITTIMA IN POCHI GIORNI

La tragica notizia si è diffusa velocemente dalle parti di Sferracavallo, anche perchè erano molti coloro che conoscevano la famiglia dove si è consumata la tragedia e che sono rimasti scioccati all’apprendere la triste nuova. Il bimbo di 3 anni annegato a Palermo è la quarta vittima di questo tipo nelle ultime due settimane. La prima è avvenuta lo scorso 17 luglio, la bimba di 7 anni morta in provincia di Cuneo dopo essere affogata durante un centro estivo.

Quindi è stata la volta della piccola di 5 anni morta il 28 luglio scorso presso la piscina dell’hotel Molino Rosso di Imola. Infine, il bimbo di 4 anni morto due giorni fa a Cermenate, in provincia di Como, dopo essere affogato in una piscina lo scorso 28 luglio: era stato rinvenuto in condizioni disperate per poi morire dopo tre giorni in ospedale. Una vera e propria ecatombe che speriamo possa trovare la parola fine quanto prima.