Nella serata di oggi la trasmissione Le Iene Inside tornerà ad occuparsi del famosissimo caso di Enzo Tortora e in queste ore possiamo immaginare che molti si chiederanno chi siano state le compagne di vita del conduttore falsamente accusato dai camorristi: la sua vita è stata condivisa – in ordine – con le ex mogli Pasqualina Reillo e Miranda Fantacci, mentre gli ultimi anni di vita (interessati dal caso di malagiustizia) li ha trascorsi con Francesca Scopelliti. A quest’ultima abbiamo dedicato un articolo a parte che potete trovare facilmente linkato in questa stessa pagina e qui vorremmo soffermarci soprattutto sulle due ex mogli, cercando di capire chi sono e che fine hanno fatto dopo i rispettivi divorzi.

Enzo Tortora "perseguitato"/ Il suo caso giudiziario, "un esempio di macelleria giudiziaria": cos'è successo?

Partendo dal principio, la primissima cosa da dire è che non abbiamo nessun tipo di informazione su come Enzo Tortora abbia conosciuto le due ex mogli: la prima – Pasqualina Reillo – potrebbe essere una sua vecchia conoscenza d’infanzia dato che si sposarono giovanissimi nel 1953 in quel di Rapallo, mentre la seconda – Miranda Fantacci – potrebbe averla conosciuta nei suoi tanti viaggi in giro per l’Italia per questa o quell’altra trasmissione televisiva convolandoci a nozze nel 1964; ma sappiamo per certo che dalla prima divorziò – con annullamento da parte della Sacra Rota – nel 1959 e della seconda nel 1972 dopo rispettivamente 6 e 8 anni di matrimonio.

Francesca Scopelliti: chi è la compagna di Enzo Tortora/ Carriera e vita privata dell'ex senatrice

Chi sono Pasqualina Reillo e Miranda Fantacci: tutto sulle ex moglie e le figlie di Enzo Tortora

Purtroppo – esattamente come Enzo Tortora – sia Pasqualina Reillo che Miranda Fantacci hanno sempre preferito tenersi ben lontane dai riflettori della cronaca rosa e sul loro conto non abbiamo nessun tipo di informazione privata: l’unica cosa certa è che Miranda era una professoressa; ma di contro non sappiamo neppure se attualmente siano ancora in vita (ed ipotizzando avessero entrambe pressoché l’età de conduttore, dovrebbero avere quasi 100 anni) o siano decedute.

Nel frattempo – però – sappiamo anche che da entrambe le relazioni sono in totale 3 figlie: dal conto di Pasqualina nacque Monica (che seguendo l’esempio di madre e padre è sparita completamente dai radar dei riflettori); mentre con Miranda il conduttore ebbe nel 1962 Silvia Tortora – tragicamente deceduta nel 2022 ad appena 59 anni d’età – e nel 1969 Gaia Tortora: entrambe sembrano aver seguito la carriera giornalistica del padre, tanto che la seconda ancora oggi si batte per ottenere giustizia nel casi simili a quello che coinvolse Enzo.

Enzo Tortora, chi è tra carriera e vita privata/ Dagli spettacoli con il "ragionier Fantozzi" a Portobello