Miriana Trevisan e la lotta all’anoressia

Miriana Trevisan si racconta in una lunga intervista ai microfoni de La Repubblica ripercorrendo le varie tappe della sua vita. L’ex ragazza di Non è la Rai ha cominciato il suo racconto dall’adolescenza ricordando i disturbi alimentari contro cui ha combattuto quando aveva 15 anni. “Un mio maestro fu il primo ad accorgersi dell’anoressia, assieme a mia sorella”, ha spiegato Miriana che confessa come, all’epoca, non si sentisse “mai abbastanza. Ero convinta che si potesse mangiare soltanto mezza arancia al giorno. I miei non se ne accorgevano perché indossavo maglioni larghi”.

Nel corso della vita, poi, Miriana Trevisan ha dovuto fare i conti anche con l’endometriosi a causa della quale è stato sottoposta ad intervento chirurgico più volte. “Ho dovuto operarmi d’urgenza e quattro anni fa mi hanno tolto l’utero”, ha detto.

Miriana Trevisan: la nascita del figlio Nicola e la pausa dalla tv

Le gioie, nella vita della Trevisan, tuttavia, non sono mancate. Le prime sono arrivate con la carriera. Miriana, infatti, è stata una delle ragazze più amate di Non è la Rai e, dopo l’addio alla trasmissione, ha continuato a lavorare diventando anche velina per poi partecipare anche a vari reality come il Grande Fratello Vip. Ad un certo punto, la Trevisan ha sentito l’esigenza di avere una famiglia e quando è nato il figlio Nicola ha deciso di prendersi una pausa.

“La tv non la lasci, ti lascia. A un certo punto non ti chiamano più. Ma non l’ho abbandonata, sono stata ospite di programmi tantissime volte, avevo un mio stipendio, ero tranquilla. Poi mi sono chiesta: che ne dici di una famiglia? Ed è arrivato mio figlio. Allora mi sono fermata un po’: quando ti separi uno dei genitori deve starci. Ho fatto quello che ero in grado di fare”, ha concluso.