“Mozione di sfiducia a Gualtieri per Mes”/ Centrodestra vs ministro: “Traditore”

L’accordo all’Eurogruppo sul Mes ha scatenato il dibattito in Italia: Governo nel mirino dell’opposizione, mozione di sfiducia in arrivo per il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Come vi abbiamo spiegato, ieri è stata raggiunta l’intesa per un Mes “morbido”, fumata bianca da 540 miliardi di euro. Il commissario Ue Paolo Gentiloni ha parlato di «pacchetto senza precedenti», mentre il titolare del Tesoro ha affermato che al Consiglio europeo verrà consegnata «una proposta ambiziosa» e che «ci batteremo per realizzarla».

Un accordo che però non ha incontrato l’entusiasmo di molte forze politiche e lo stesso premier Conte ha reso noto che la sua posizione non è mai cambiata. E Gualtieri finisce al centro delle polemiche, con la Lega pronta a votare una mozione di sfiducia: «Siamo fuori dalla legge, siamo alla dittatura nel nome del virus. Presenteremo mozione di sfiducia al ministro Gualtieri», le parole di Matteo Salvini. Dello stesso parere Claudio Borghi: «Io veramente non ho parole. Ci abbiamo messo 58 miliardi ma possiamo riprendere A PRESTITO CON CREDITORE PRIVILEGIATO solo i soldi per la tachipirina a casa. E questo buffone di Gualtieri ha osato dire che è una vittoria per l’Italia? Sfiducia subito».

MOZIONE DI SFIDUCIA A GUALTIERI: CENTRODESTRA SUL PIEDE DI GUERRA

«Non permetteremo a nessuno di banchettare sulla nostra Nazione. Fratelli d’Italia farà di tutto in Parlamento per scongiurare questo atto di alto tradimento», la netta presa di posizione di Giorgia Meloni su Twitter ed anche Forza Italia ha contestato duramente il ministro dell’Economia. Ma non è finita qui. In caso di mozione di sfiducia a Gualtieri, non è da escludere che il Movimento 5 Stelle si schieri al fianco dell’opposizione.

Durissimo l’attacco del pentastellato Mario Michele Giarrusso ai microfoni di Affari Italiani: «Perché il ministro Gualtieri ha detto sì a quell’accordo in seno all’Eurogruppo? Bisognerebbe chiederlo a lui perché vuole svendere l’Italia alla finanza tedesca e olandese. Ovvero coloro che hanno saccheggiato la Grecia, dimezzando pensioni e stipendi degli statali, licenziando migliaia di dipendenti pubblici e impoverendo la scuola e la sanità statale. Non solo, in Grecia i tedeschi hanno anche acquisito il controllo di porti e aeroporti. Se vogliono fare la stessa cosa anche in Italia, per colpa di qualche traditore che sta nel governo, lo faranno senza i voti del M5S».



