Nicole Belloni e Alex Petri, spunta il sospetto del pubblico di Temptation Island 2024

Se c’è una coppia che, proprio sul finale di Temptation Island 2024, ha totalmente stravolto le carte in tavola, è quella composta da Alex e Vittoria. Lui, sin da subito, si è avvicinato alla tentatrice Nicole Belloni, modella e studentessa che aspira diventare posturologa e personal trainer, e con la quale sembra essere nato un feeling importante. Nicole, d’altronde, ha approfondito in queste settimane la conoscenza con Alex Petri, uscendo a cena con lui e rimanendo spesso da soli in situazioni molto romantiche.

Anche nel corso della penultima puntata di Temptation Island 2024, gli avvicinamenti tra Alex e Nicole Belloni non sono mancati, anche se c’è chi, sul web, ha notato da parte della tentatrice un atteggiamento scostante, di chi cercherebbe di sottrarsi ad attenzioni non desiderate.

Nicole Belloni nel mirino delle critiche del pubblico di Temptation Island 2024

Se la coppia composta da Vittoria e Alex è già stata additata da parte del pubblico di Temptation Island 2024 come ‘fake’ – a causa di segnalazioni sul fatto che avrebbero finto di stare insieme per fare il programma -, dopo le ultime immagini, anche Nicole Belloni è finita nel mirino delle critiche. Molti, infatti, l’hanno accusata di recitare e, dunque, fingere un interesse per Alex che in realtà non c’è, neppur in minima parte. “La tentatrice è allo stesso loro livello di recitazione”, si legge tra i commenti del web, eppure alcune segnalazioni svelerebbero che Alex e Nicole in realtà si starebbero frequentando dopo la fine di Temptation Island 2024, così come, d’altronde, sarebbe accaduto per Vittoria e il tentatore Simone Dell’Agnello. Staranno davvero così le cose?